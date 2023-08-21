臨櫃匯款50萬卻說不出用途　機警行員報警保住婦人血汗錢

▲警方耐心勸說，許女才恍然大悟原來遭到詐騙。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣秀水鄉1名許姓女子，日前至台中商銀秀水分行欲匯款50萬元現金，行員關心提問用途，許女卻閃爍其詞，行員察覺有異報警處理，警方到場查看許女手機通訊軟體對話，發現許女遭到詐騙，經警方耐心勸說，許女才打消匯款念頭，保住血汗錢。

鹿港警分局表示，秀水分駐所警員陳子朋18日上午接獲報案，稱台中商銀秀水分行疑有民眾遭到詐騙，到場了解，許姓女子（61歲）對匯款原因避而不談，但她出示與網友的對話紀錄及受款帳戶，經警方查證其中一個帳戶為警示帳戶（詐團用的帳戶）。

▲許女出示對話紀錄及受款帳戶，警方查證為警示帳戶。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方注意到，詐團十分細心，知悉銀行行員會關心大額的匯款流向，便於對話中教導許女，若遭行員提問匯款用途，即回答「還款、購買黃金」，幸經驗老道的行員沒有上當，當即聯繫警方協助。在警方的耐心說明下，許女才打消匯款的念頭，避免依詐騙集團的指示將帳戶內逾百萬的存款匯入警示帳戶，同時將詐騙集團封鎖不再理會相關訊息。

鹿港分局長林英煌呼籲，勿聽信陌生人的指示匯款，不僅可能遭受詐騙損失金錢，甚至可能淪為犯罪集團隱匿不法金流、洗錢的一環，若遇疑似詐騙情形都可撥打110或165反詐騙諮詢專線。