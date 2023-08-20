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男抖音認識「老婆」！幫辦約定帳戶被阻　女一秒惱怒嗆警：來抓我

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲男子被騙前往郵局辦理約定帳戶，所幸行員發現有異，懷疑又是網路詐騙。（示意圖／記者謝婷婷攝）

中央社

62歲葉姓男子透過抖音認識1名自稱住新加坡女子，雙方互稱老公、老婆，後來女子要葉男去辦約定帳戶以便投資使用，葉男到郵局設定時遭行員、警方勸阻，女子還嗆警「來抓我」。

彰化縣警察局和美分局今天發布新聞稿表示，和美鎮葉姓民眾透過TikTok抖音軟體認識1名網路女性好友，對方表示想邀葉男投資加密貨幣「比特幣」和網路商城，並表示可教導如何投資穩賺不賠，因此，女子請葉男去金融機構辦理約定帳戶，方便日後資金進出。

葉男並未起疑，前往和美中寮郵局辦理約定帳戶，所幸行員發現葉男說詞有異，懷疑遇網路詐騙，因此通知轄區和美警分局中寮派出所員警到場了解並勸告葉男這是詐騙集團常用假投資、真詐財手法，應停止約定轉帳設定並將對方封鎖、刪除好友，葉男才驚覺遇詐騙。

警方表示，葉男與這名自稱住新加坡的女子互稱老公、老婆，女子謊稱想匯款10萬元新加坡幣給葉男投資，以後才有錢買房一起住，葉男被愛情沖昏頭，依指示到郵局辦約定帳戶以便轉帳，所幸行員機警通知警方到場，女子發現遭揭穿還嗆員警「來抓我」，經員警苦勸，葉男才恍然大悟是一場騙局，未再落入圈套。

和美分局指出，勿輕信網友介紹不明投資管道，近期假投資詐騙猖獗，且強調穩賺不賠、保證獲利、高報酬率、購買虛擬貨幣、未上市股票等；另外，詐騙集團常教導被害人面對銀行詢問可謊稱房屋修繕、親友借貸、買車等理由，以免行員起疑而通知警方介入。

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