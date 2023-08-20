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社會 社會焦點 保障人權

抖音正妹邀投資比特幣！誆「穩賺不賠」　彰化男險匯230萬

▲▼彰化。（圖／和美警方提供）

▲彰化葉男聽信女網友，準備投資230萬，警方勸說對方是詐騙集團。（圖／和美警方提供）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣和美鎮葉姓男子在TikTok上認識正妹，正妹邀他投資比特幣和投資網路商城，並表示穩賺不賠，葉男8月10日前往郵局準備匯230萬，行員察覺有異懷疑遭詐騙，警方到場勸說後，葉男才恍然大悟明白是騙局，成功保住存款。

葉男在TikTok上認識正妹後，正妹邀請他投資，並希望葉男辦理約定帳戶方便日後投資金進出使用，葉男不疑有他至中寮郵局辦理約定帳戶，行員發現葉男言詞閃爍且飄忽不定，懷疑可能遭詐騙，立即通知員警到場了解，並勸告葉男此為詐騙集團常用之假投資詐騙手法，應停止約定轉帳設定，並再將對方LINE帳號進行封鎖刪除。

▲▼彰化。（圖／和美警方提供）

▲和美警分局呼籲，網路交易應謹慎小心，切勿輕信網友來路不明之投資管道。（圖／和美警方提供）

警方勸說，任何聲稱可以用低成本獲得高報酬的投資方式，皆是詐騙集團的詐騙訊息，不要輕易將自身辛苦血汗錢交給詐騙集團，葉男此時才恍然大悟，明白這一切都是一場騙局，成功保住存款。

和美警分局呼籲，網路交易應謹慎小心，切勿輕信網友來路不明之投資管道，並慎選有良好防護機制的網站或賣家，保障自身的交易安全。

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