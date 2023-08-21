東森購物網推「中元普渡攻略」5折起　消費滿額加碼抽獎100%中獎率

▲東森購物公布「2023中元普渡攻略」，為中元節檔期推出多項優惠。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

中元節即將到來，家戶準備忙起來採買普渡拜拜供品，東森購物網公布「2023中元普渡攻略」十大必buy熱銷榜，觀察到台式經典口味仍是東森消費者的最愛，其中台酒酒香蒙古鍋牛肉麵以黑馬之姿，成為近年市場的暢銷新口味，此外，泡麵主力品牌台酒、統一在中元檔期祭出東森幣擴折、滿額折等活動，讓消費者一折再折省荷包。

根據東森購物網8月中元節檔期銷售排行，前十大排名依序是：華陀古傳滴雞精、料理之王調理包、老媽拌麵、新東陽原味肉醬、台酒酒香蒙古鍋牛肉麵、「胡媽媽灶腳」頂級黃金貝+干貝醬、萬歲牌堅果補給隨行包、中元食品拜拜箱-幸福如意12件組、巷口乾麵炸醬麵、可樂果-原味拜拜箱。

▲8/30（三）將迎來中元節，東森購物網特別規劃中元普渡懶人包頁面。



東森購物網於即日起至9月4日推出中元節檔期活動，特別規劃了中元普渡懶人包頁面，全館商品下殺5折起，讓消費者能一站購足，同時提供多種價位的熱銷食品拜拜箱，無論小家庭或大企業採購都很方便。首推中元食品拜拜箱-平安經濟11件組，從泡麵、罐頭、零食到飲料都有，豐富祭品多達11種，一箱上桌即可搞定超便利，特價只要389元；【萬歲牌x可樂果】祈福拜拜5件組，特價479元，另外美食館推出「中元普渡一翻抽」活動，只要單筆消費滿999元，即可參與一次遊戲抽獎，獲得驚喜禮包、樂透金、商品折價券等多種獎品，100%中獎率。

東森購物電視通路也為中元節檔期推出多項優惠，針對「中元福祭」活動，電視商品推出檀之鄉琥珀檀香開運組、奧利塔橄欖油、泰山八寶粥及萬歲牌等相關中元普渡、保平安商品，活動期間內在電視通路購買指定中元節商品滿4件，送RASTO AF3 7吋擺頭空氣循環風扇，限量300台送完為止。

