　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物8／19特別日限時下殺　買再抽ONE BOY冰鋒衣

▲▼東森購物8／19特別日限時下殺　買再抽ONE BOY冰鋒衣。（圖／東森購物提供）

▲東森購物8/19(六)特別日首推「安耐曬地表最強防曬組」市價4,850元，購入兩組每瓶只要562元。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

暑假進入尾聲，考量不少家庭將面臨開學季荷包失血，東森購物電視通路提前於8/19(六)東森購物台47頻道舉辦「金夏趴特別日」優惠，全日限定商品享有8折，第二件打7折，還特別加碼抽100件ONE BOY冰鋒衣。此外，當天也首次Live開賣劍湖山大飯店親子同遊一泊一食只要3,999元，週末不加價再送下午茶，讓消費者在開學前減低荷包開銷。

東森購物指出，為回饋會員長期支持，「金夏趴特別日」一系列暢銷商品皆享有8折，第二件7折的優惠購買，且只要購買指定商品滿2件，就抽今夏最新款ONE BOY 高效防曬涼感冰鋒衣100件，讓消費者在暑假最後也能清涼一夏。當天開賣首推「安耐曬地表最強防曬5瓶組」市價4,850元，特別日只要2,993元，第二件打7折合計5,612元，等於一瓶只要562元。家電大廠「Dyson 全新版皇家紫離心馬達吸塵器」市價16,249元，特別日12,999元，第二件七折等於單件12,187元就能到手。日本專業設計「DIKE 14吋無線DC智能變頻風扇」市價2,880元，特別日2,304元。

▲▼東森購物8／19特別日限時下殺　買再抽ONE BOY冰鋒衣。（圖／東森購物提供）

▲東森購物首次攜手劍湖山大飯店推出親子同遊一泊一食只要3,999元，週末不另外加價。

此外因疫情解封，消費者更願意提升餐飲住宿方面的開銷。東森購物觀察，比照去年同期今年暑假旅遊類商品消費人數上升，消費金額更是大幅成長近六成，為瞄準暑期最後一波商機，東森購物首度攜手劍湖山五星度假大飯店，推出親子同遊一泊一食住宿券，市價10,920元優惠下殺37折，只要3,999元，週末不另外加價，四人同行每人千元有找，再加碼送四人份下午茶，現場還可加購半價門票只要399元，讓全家人一站就可滿足吃喝玩樂需求。

ET快訊
教練帶女學員潛水　左腿遭船絞斷
曾志偉突爆住院「在台動手術」！曾寶儀低調證實已裝支架
快訊／新北透天厝大火！　警消破門驚見1焦屍
快訊／大樂透一注獨得！獎落「這縣市」
夫婦法拍屋內輕生成凶宅　須重新估價
快訊／「林」危受命飆25分　林秉聖：我是非常有信心的球員

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

電視購物8／19特別日限時下殺　買再抽ONE BOY冰鋒衣

Fred大推省力方便！煮菜靈感就靠全聯小時達「好好吃」　新鮮食材30分鐘送到家

不再只喝流質　新興食品創造咀嚼退化者味蕾奇蹟

好市多大蒜調味粉檢出殘留農藥！　業者：全台門市已停賣該產品

海島所釀「嶼眾不同」的泰斯卡　跟著風味探索者張震嶽一同探索海島威士忌

K.UNO來台4週年華美鉅獻！人氣網紅搶先戴經典迪士尼公主鑽戒直呼：好心動

快訊／好市多又有商品出包！　已下架363罐

快訊／好市多毒乾酪「這區間購買」開放退貨！　還可拿補償金

顛覆吃巧克力！全聯七夕麻糬祭「2件下殺」　擲聖筊還送愛情麻糬

炸雞、薯球通通有！　速食店「3大銅板組合餐」連5天搶

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

電視購物8／19特別日限時下殺　買再抽ONE BOY冰鋒衣

Fred大推省力方便！煮菜靈感就靠全聯小時達「好好吃」　新鮮食材30分鐘送到家

不再只喝流質　新興食品創造咀嚼退化者味蕾奇蹟

好市多大蒜調味粉檢出殘留農藥！　業者：全台門市已停賣該產品

海島所釀「嶼眾不同」的泰斯卡　跟著風味探索者張震嶽一同探索海島威士忌

K.UNO來台4週年華美鉅獻！人氣網紅搶先戴經典迪士尼公主鑽戒直呼：好心動

快訊／好市多又有商品出包！　已下架363罐

快訊／好市多毒乾酪「這區間購買」開放退貨！　還可拿補償金

顛覆吃巧克力！全聯七夕麻糬祭「2件下殺」　擲聖筊還送愛情麻糬

炸雞、薯球通通有！　速食店「3大銅板組合餐」連5天搶

貧母殺子「願懺悔」求輕判　檢求刑最重20年：別讓殺孩子成選項

《全明星》晏柔中懷孕「皮膚變超好」　曝39周近況：是超級幸運仔

韓國新景點！超刺激「釜山斜坡滑車」　1.5公里S型賽道飄速還能看海

林凱威連飆2K鎖住勝利　葉總：這就是他的價值

好市多毒乾酪北投、內湖「342包流入市面」　法務局要求強化自主檢驗

台中妹昏睡起床「私處有異物感」！就醫驗DNA才知遭2人性侵

申皓瑋刷新2項個人紀錄　笑言3保送比全壘打還開心

CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列即將開賣！波奇塔3D保護殼太可愛必搶

「法克女神」謝盈萱秀美腿！想參加金馬60「沒邀我也要去站門口」

林詔恩一軍初先發失4分吞敗　統一6比8遭味全橫掃

消費熱門新聞

限時5天！超商咖啡「買1送1」

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

快訊／好市多商品又出包！已下架363罐

只有3天！超商「10元烏龍茶」開賣了

好市多毒乾酪「這區間」開放退貨！

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

痘痘困擾造成社交自卑　如何擺脫邊緣人

好市多大蒜調味粉檢出殘留農藥！業者回應

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

中秋採買必看！全聯聯名烤物名店

全聯推出七夕麻糬祭「2件下殺」

速食店腿排桶下殺85折連20天搶吃

超商哈根達斯買10送10連5天搶囤

更多熱門

相關新聞

陳昆和走以實際行動支持台南果農

陳昆和走以實際行動支持台南果農

台南市立委參選人陳昆和身為農家子弟，深知農民耕種辛苦，過去一直大量認購台南所產水果，分贈親友、客戶及協力廠商共享，在今年7、8月間，陳昆和已媒合企業界友人，陸續認購盛產芒果超過4萬斤，18日上午9時許，陳昆和再偕同企業人士前往大內區青果市場，採購酪梨達3500餘斤，以實際行動支持果農。

彭湃照顧！　罐罐、零食一次購足

彭湃照顧！　罐罐、零食一次購足

Volco V60 B3 Plus旅行車上市

Volco V60 B3 Plus旅行車上市

遊艇市場增長！東森購物8／24電視首賣快艇

遊艇市場增長！東森購物8／24電視首賣快艇

2023年暑假機車優惠懶人包出爐！

2023年暑假機車優惠懶人包出爐！

關鍵字：

東森購物ONE BOY冰鋒衣優惠促銷開學季劍湖山大飯店

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

這間私立大學招生率100%

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

限時5天！超商咖啡「買1送1」

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

《金師傅》男星0偽裝逛士林夜市！

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面