電視購物8／19特別日限時下殺　買再抽ONE BOY冰鋒衣

▲東森購物8/19(六)特別日首推「安耐曬地表最強防曬組」市價4,850元，購入兩組每瓶只要562元。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

暑假進入尾聲，考量不少家庭將面臨開學季荷包失血，東森購物電視通路提前於8/19(六)東森購物台47頻道舉辦「金夏趴特別日」優惠，全日限定商品享有8折，第二件打7折，還特別加碼抽100件ONE BOY冰鋒衣。此外，當天也首次Live開賣劍湖山大飯店親子同遊一泊一食只要3,999元，週末不加價再送下午茶，讓消費者在開學前減低荷包開銷。

東森購物指出，為回饋會員長期支持，「金夏趴特別日」一系列暢銷商品皆享有8折，第二件7折的優惠購買，且只要購買指定商品滿2件，就抽今夏最新款ONE BOY 高效防曬涼感冰鋒衣100件，讓消費者在暑假最後也能清涼一夏。當天開賣首推「安耐曬地表最強防曬5瓶組」市價4,850元，特別日只要2,993元，第二件打7折合計5,612元，等於一瓶只要562元。家電大廠「Dyson 全新版皇家紫離心馬達吸塵器」市價16,249元，特別日12,999元，第二件七折等於單件12,187元就能到手。日本專業設計「DIKE 14吋無線DC智能變頻風扇」市價2,880元，特別日2,304元。





▲東森購物首次攜手劍湖山大飯店推出親子同遊一泊一食只要3,999元，週末不另外加價。

此外因疫情解封，消費者更願意提升餐飲住宿方面的開銷。東森購物觀察，比照去年同期今年暑假旅遊類商品消費人數上升，消費金額更是大幅成長近六成，為瞄準暑期最後一波商機，東森購物首度攜手劍湖山五星度假大飯店，推出親子同遊一泊一食住宿券，市價10,920元優惠下殺37折，只要3,999元，週末不另外加價，四人同行每人千元有找，再加碼送四人份下午茶，現場還可加購半價門票只要399元，讓全家人一站就可滿足吃喝玩樂需求。