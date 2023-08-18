海上活動掀熱潮「遊艇市場」急速增長！東森購物首創「電視賣快艇」8／24吸睛開賣

▲挑戰極限！東森購物攜手亞果 8/24電視首賣豪華遊艇。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者蔡明華)

▲繼汽車、重型機車，東森購物再次樹立「電視購物史」最新里程碑，即將在8/24(四)晚間於東森購物46頻道重磅呈現來自北歐設計的「芬蘭QUARKEN 27」絕世玩家豪華遊艇！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

疫情今年迎來解封，原本就有不少人潮回籠的海上活動，後續的觀光商機更是被國內外品牌企業看好。透過全球市場調查可發現，儘管疫情期間海外旅遊暫停，但在2021～2022年間，各地白領階級、商賈富人對於遊艇的需求卻逐漸升高！國內知名遊艇代理商亞果遊艇集團也指出，根據日商環球訊息有限公司市場調查，全球遊艇的市場規模已從2021年的77億美元，成長至2022年的82.2億美元，預計以6.75％的年複合成長率持續增長，預估到2026年，市場規模將達到99.7億美元。

▲疫情期間，全球遊艇市場意外增長，解封後更是迎來逐步高升的需求。

光是以台灣北部旅遊市場來說，今年在熱門的社群媒體上，就有年輕人揪團包船前往龜山島、牛奶海拍照打卡的網美出遊風氣！對於重視休閒活動的高階管理階層與富豪來說，他們的興趣與目光更是逐漸從頂級跑車、高規房車，轉移到「擁有一艘遊艇」身上。看準台灣擁有優良港灣、海域優勢的亞果遊艇集團，不僅近年在高雄愛河、台南安平和澎湖等地建立起遊艇碼頭與頂級遊艇船隊，並提供停泊、代管等專業相關服務，也帶起台灣高消費力族群對於駕駛遊艇、乘海出遊的嚮往。

▲亞果遊艇集團近年在高雄、台南和澎湖等地建立遊艇碼頭，並提供停泊、代管等專業相關服務 （資料照／記者蔡玟君攝）

曾在電視購物史上締造首賣汽車、重機等紀錄的「東森購物」，也注意到頂級會員對於新興海上活動的興趣，為提供消費者更好的產品與更好的服務，預計將於8/24（四）晚間21：40在東森購物46頻道，為所有消費者隆重帶來由亞果遊艇集團旗下亞平遊艇代理引進的「芬蘭QUARKEN 27」絕世玩家豪華遊艇！

來自北歐設計的「芬蘭QUARKEN 27」，在遊艇玩家的眼中屬於親民好入手且低油耗的輕量化豪華遊艇。亞果遊艇集團銷售經理洪梓晉指出，甫在歐洲奪得2023年度遊艇獎的「芬蘭QUARKEN 27」，以15萬歐元、折合台幣約600萬的價格帶來足夠媲美3,000～5,000千萬等級遊艇的配備， 能滿足新手玩家對於「人生第一艘豪華遊艇」的需求！

▲亞果遊艇集團銷售經理洪梓晉認為，「芬蘭QUARKEN 27」有著絕佳馬達引擎以及高CP值的特性，適合剛考到駕照的新手購入。

洪梓晉也興奮表示，「東森購物是購物台的元老，亞果遊艇集團首次嘗試購物台通路，當然選擇元老來做第一次的合作，加上『東森嚴選』對於消費者來說，能上架的商品都是有經過嚴苛篩選，也讓我們對於這次強強聯手的合作深具信心！」

東森購物行銷廣宣部副總洪茂光熱情表示，「台灣是海島國家，水上運動應該要更普及，加上近來民眾開始倡議週休三日，台灣得天獨厚的資源就應該要善加利用！近幾年，遊艇旅遊成為趨勢，因此東森購物選擇在這個時間點推出遊艇銷售，希望能讓台灣民眾有機會接觸更多海上運動，同時也要帶給我們會員朋友更好、更進階的服務！」

▲東森購物行銷廣宣部副總洪茂光強調，消費者只要先刷10萬元訂金，就會由東森購物帶領消費者先行體驗，並協助後續代辦、交船等流程。

想成為北歐豪華遊艇的新主人，現在不用四處找代理商比價，透過8/24（四）晚間21：40於東森購物46頻道的銷售節目，從最一開始的下訂、體驗、代辦到後續交船，都將由東森購物為遊艇主人提供一條龍的完整服務。

「透過東森購物購入遊艇，還能享受到東森購物獨家與亞果遊艇集團洽談到的『登峰Villa會員卡』價值60萬等級服務，包括能享受亞果旗下200坪Villa會所3～5折的住房優惠等，這是一般民眾自行去洽談遊艇購買所無法享受到的超值優惠！」洪茂光強調，「東森購物販賣的不只是一艘遊艇，重點是在後續，新主人擁有這艘遊艇以後的所有相關周邊服務！」