　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

海上活動掀熱潮「遊艇市場」急速增長！東森購物首創「電視賣快艇」8／24吸睛開賣

▲挑戰極限！東森購物攜手亞果　8/24電視首賣豪華遊艇。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者蔡明華)

▲▼亞果遊艇集團登上東森購物首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲繼汽車、重型機車，東森購物再次樹立「電視購物史」最新里程碑，即將在8/24(四)晚間於東森購物46頻道重磅呈現來自北歐設計的「芬蘭QUARKEN 27」絕世玩家豪華遊艇！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

疫情今年迎來解封，原本就有不少人潮回籠的海上活動，後續的觀光商機更是被國內外品牌企業看好。透過全球市場調查可發現，儘管疫情期間海外旅遊暫停，但在2021～2022年間，各地白領階級、商賈富人對於遊艇的需求卻逐漸升高！國內知名遊艇代理商亞果遊艇集團也指出，根據日商環球訊息有限公司市場調查，全球遊艇的市場規模已從2021年的77億美元，成長至2022年的82.2億美元，預計以6.75％的年複合成長率持續增長，預估到2026年，市場規模將達到99.7億美元。

▲▼宜蘭烏石遊艇港。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情期間，全球遊艇市場意外增長，解封後更是迎來逐步高升的需求。

光是以台灣北部旅遊市場來說，今年在熱門的社群媒體上，就有年輕人揪團包船前往龜山島、牛奶海拍照打卡的網美出遊風氣！對於重視休閒活動的高階管理階層與富豪來說，他們的興趣與目光更是逐漸從頂級跑車、高規房車，轉移到「擁有一艘遊艇」身上。看準台灣擁有優良港灣、海域優勢的亞果遊艇集團，不僅近年在高雄愛河、台南安平和澎湖等地建立起遊艇碼頭與頂級遊艇船隊，並提供停泊、代管等專業相關服務，也帶起台灣高消費力族群對於駕駛遊艇、乘海出遊的嚮往。

▲▼台南安平亞果遊艇碼頭,台南遊艇,安平遊艇碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲亞果遊艇集團近年在高雄、台南和澎湖等地建立遊艇碼頭，並提供停泊、代管等專業相關服務 （資料照／記者蔡玟君攝）

曾在電視購物史上締造首賣汽車、重機等紀錄的「東森購物」，也注意到頂級會員對於新興海上活動的興趣，為提供消費者更好的產品與更好的服務，預計將於8/24（四）晚間21：40在東森購物46頻道，為所有消費者隆重帶來由亞果遊艇集團旗下亞平遊艇代理引進的「芬蘭QUARKEN 27」絕世玩家豪華遊艇！

來自北歐設計的「芬蘭QUARKEN 27」，在遊艇玩家的眼中屬於親民好入手且低油耗的輕量化豪華遊艇。亞果遊艇集團銷售經理洪梓晉指出，甫在歐洲奪得2023年度遊艇獎的「芬蘭QUARKEN 27」，以15萬歐元、折合台幣約600萬的價格帶來足夠媲美3,000～5,000千萬等級遊艇的配備， 能滿足新手玩家對於「人生第一艘豪華遊艇」的需求！

▲▼亞果遊艇集團登上東森購物首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞果遊艇集團銷售經理洪梓晉認為，「芬蘭QUARKEN 27」有著絕佳馬達引擎以及高CP值的特性，適合剛考到駕照的新手購入。

洪梓晉也興奮表示，「東森購物是購物台的元老，亞果遊艇集團首次嘗試購物台通路，當然選擇元老來做第一次的合作，加上『東森嚴選』對於消費者來說，能上架的商品都是有經過嚴苛篩選，也讓我們對於這次強強聯手的合作深具信心！」

東森購物行銷廣宣部副總洪茂光熱情表示，「台灣是海島國家，水上運動應該要更普及，加上近來民眾開始倡議週休三日，台灣得天獨厚的資源就應該要善加利用！近幾年，遊艇旅遊成為趨勢，因此東森購物選擇在這個時間點推出遊艇銷售，希望能讓台灣民眾有機會接觸更多海上運動，同時也要帶給我們會員朋友更好、更進階的服務！」

▲▼亞果遊艇集團登上東森購物首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物行銷廣宣部副總洪茂光強調，消費者只要先刷10萬元訂金，就會由東森購物帶領消費者先行體驗，並協助後續代辦、交船等流程。

想成為北歐豪華遊艇的新主人，現在不用四處找代理商比價，透過8/24（四）晚間21：40於東森購物46頻道的銷售節目，從最一開始的下訂、體驗、代辦到後續交船，都將由東森購物為遊艇主人提供一條龍的完整服務。

「透過東森購物購入遊艇，還能享受到東森購物獨家與亞果遊艇集團洽談到的『登峰Villa會員卡』價值60萬等級服務，包括能享受亞果旗下200坪Villa會所3～5折的住房優惠等，這是一般民眾自行去洽談遊艇購買所無法享受到的超值優惠！」洪茂光強調，「東森購物販賣的不只是一艘遊艇，重點是在後續，新主人擁有這艘遊艇以後的所有相關周邊服務！」

ET快訊
快訊／午後雷雨來了！　8縣市大雨特報
大馬死亡班機　最後合照曝光！
李玟淚崩《中國好聲音》現場影片曝光！　拍桌大喊「不公平」
比李多慧還強！「啦啦隊女神」安芝儇降臨台鋼
緯創跌停！AI股成重災區　台股下殺逾150點
光陽GP125「39800超誘人」！　機車優惠懶人包出爐
只有3天！超商「10元烏龍茶」開賣了　寶可夢霜淇淋買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

邊泡澡邊看海！要價2.5億　全台第一間遊艇別墅開箱

只有3天！超商超狂「10元烏龍茶」開賣了　寶可夢霜淇淋買1送1

海上活動掀熱潮「遊艇市場」急速增長！東森購物首創「電視賣快艇」8／24吸睛開賣

痘痘困擾造成社交自卑　如何擺脫邊緣人

口味、品項開放混搭！　超商「哈根達斯買10送10」只有5天

太狂了！超商「億元鮮食TOP5」大公開　1品項整年賣破5億元

楊謹華做新一代SMILE Pro　醫：單眼10秒雷射精準安全

炸雞控衝了！　速食店「1台斤腿排桶下殺85折」限時20天搶吃

搶喝特大杯拿鐵、鮮橙氣泡青茶！　超商限時3天「5大品項買1送1」

中秋採買必看！全聯聯名3大烤物名店　懶人串燒、禮盒月餅限量開賣

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

只有3天！超商超狂「10元烏龍茶」開賣了　寶可夢霜淇淋買1送1

海上活動掀熱潮「遊艇市場」急速增長！東森購物首創「電視賣快艇」8／24吸睛開賣

痘痘困擾造成社交自卑　如何擺脫邊緣人

口味、品項開放混搭！　超商「哈根達斯買10送10」只有5天

太狂了！超商「億元鮮食TOP5」大公開　1品項整年賣破5億元

楊謹華做新一代SMILE Pro　醫：單眼10秒雷射精準安全

炸雞控衝了！　速食店「1台斤腿排桶下殺85折」限時20天搶吃

搶喝特大杯拿鐵、鮮橙氣泡青茶！　超商限時3天「5大品項買1送1」

中秋採買必看！全聯聯名3大烤物名店　懶人串燒、禮盒月餅限量開賣

豐原太平洋百貨慶日本展十週年　嚴選七大必買再抽二萬元旅遊券

快訊／向侯喊話「過去就讓它過去」　郭台銘：理念相同就可談合作

羅嘉翎「忍骨折」出征大獎賽巴黎站　爭取奧運積分還要拚亞運

NewJeans成員Minji左肩上「突現刺青」　本人親自解答真相

怕併購？郭台銘邀喝咖啡談合作　柯文哲花蓮跑行程未回應

台灣人均財富勝過南韓！　瑞信2023年全球財富報告出爐

「公車之王」帶出5大房價凹陷區　中和門牌3字頭入手

安親班女惡師體罰學童...法院判賠10萬　她上訴辯：只有呼兩巴掌

台灣《聯盟戰棋》手機版今日開放預註冊　推出日期下半年公開

快訊／午後雷雨又來了！8縣市大雨特報　低壓雨彈轟防強降雨

郭台銘邀柯、侯當「三隻小豬」合作　他曝真正大野狼：主角怪怪的

消費熱門新聞

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

限時5天！超商咖啡「買1送1」

只有3天！超商「10元烏龍茶」開賣了

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

中秋採買必看！全聯聯名烤物名店

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

速食店腿排桶下殺85折連20天搶吃

狂賣5億元！超商公開億元鮮食排行

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

超商「5大品項買1送1」只有3天！

痘痘困擾造成社交自卑　如何擺脫邊緣人

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

達美樂無限期「外帶披薩199元」！

藝人楊謹華　做新一代SMILE Pro

更多熱門

相關新聞

「法國飛人」巴黎奧運後退休

「法國飛人」巴黎奧運後退休

現年34歲的「法國飛人」巴圖(Nicolas Batum)，將以隊長身分率法國男籃出征本屆世界盃，他預計還會參加明年的巴黎奧運，不過他的愛妻奧蕾莉(Aurelie)今日在推特上預告，巴圖將在明年奧運後退出賽場，也就是下個賽季就是他在NBA的「最後一舞」。

悠遊付攜手東森購物　消費最高回饋20%

悠遊付攜手東森購物　消費最高回饋20%

邊泡澡邊看海！要價2.5億　全台第一間遊艇別墅開箱

邊泡澡邊看海！要價2.5億　全台第一間遊艇別墅開箱

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕

難去快艇　七六人決定強留哈登

難去快艇　七六人決定強留哈登

關鍵字：

東森購物電視購物遊艇快艇亞果遊艇亞果集團遊艇市場海上運動東森嚴選

讀者迴響

熱門新聞

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面