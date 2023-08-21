　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

時速300高鐵讓路給300年老樟樹　「2023世界客家博覽會」重現

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

▲「2023世界客家博覽會」臺灣館，重現當年高鐵讓路給老樟樹的故事。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／桃園報導

臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，「2023世界客家博覽會」臺灣館在桃園會展中心展覽棟舉行，讓人們看見各地區的客家文化，與當地風土人情交融後，展現的多元面貌。其中位於新竹展區中特別打造一棵樹，記載了當年高鐵興建時，為了「伯公樹」（老樟樹）而改道，「時速300的高鐵讓路給300年老樟樹」成為佳話。

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「2023世界客家博覽會」臺灣館，在桃園會展中心舉行。（圖／記者林育綾攝）

數百年前，客家人為了尋求更好的生活，橫越黑水溝並踏上這片土地，此後在臺灣耕耘數百年，帶著來自原鄉的生活智慧，結合在地的經驗與嘗試，創造出臺灣客家特有的文化樣貌。時代不斷演變的今日，傳統文化該如何與當代產生對話，進而創造價值，也成為如今臺灣客家面臨的重要課題。

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽打造多個展區，呈現各地客家精彩文化脈絡，還有許多互動設計。（圖／記者林育綾攝）

「2023世界客家博覽會」也是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，其中在臺灣館，除了主展區，還分別以「都會客展區」、「臺三線展區」、「六堆展區」、「臺九線展區」等，呈現客家文化在雙北、桃竹苗、高屏、東部的客家族群生活樣貌；還有獨立展區如雲林縣、台南等。

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

▲〈客家無限之詩〉將埤塘轉變為詩意般的全新意義。（圖／記者林育綾攝）

其中在「臺三線展區」，一映入眼簾有一座巨大如埤塘意象的大型裝置藝術〈客家無限之詩〉，展現出客家先民當年到了桃園時，建造許多埤塘的景象，如今也轉變為詩意般的全新意義。

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

▲〈信念匯聚之地〉散發出木材飄香。（圖／記者林育綾攝）

另有一座以木材打造的巨塔〈信念匯聚之地〉，像是從展場中生根成長，象徵客家文化透過投入林業的勞動、物產與器物、技藝傳承，累積凝聚力，再向外散播，成為一個有號召力的信念之地。

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

▲科技感的網美牆，觸碰時就會產生畫面變化，吸引民眾互動。（圖／記者林育綾攝）

在〈客家煉金術〉當中，進入新竹領域，看見客家人從丘陵走向城市，此展區除了有一座「科技網美牆」，隨著觸碰出現不同紋路互動畫面，象徵客家人在此從農耕織作、工業製造、科技產業，屢次參與竹塹城量與質的轉變和提升。

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽也重現當年「風空開山伯公樹」的故事。（圖／記者林育綾攝）

這裡也打造一個樟樹，記錄新竹金山面聚落的故事，當地有一棵「風空開山伯公樹」（又稱金山面開山伯公樹），是位一座土地祠的老樟樹，當年高鐵興建時，原先規劃的路線會影響到老樹，高鐵也預計出資補償廟宇和樹的遷移。

不過在文史工作者陳板進駐、時任的里長吳慶杰努力下，與當地居民達成共識，開展了護樹行動，認為人們不應該過度追求科技與經濟發展，而忽略了社區文化的保留。此舉也吸引媒體報導，讓老樟樹成了民眾假日紛紛前往一堵的觀光景點。

當年台灣高鐵公司董事長殷琪得知消息後，親自走訪勘查風空，考量到老樹異地殖生不一定能延續生命，1998年12月24日她親自下令保留老樟樹，決定高鐵繞道、變更工程設計，讓老樹原地保留。

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「時速300的高鐵，讓路給高齡300年的老樟樹」成了當年的佳話。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

「時速300的高鐵，讓路給高齡300年的老樟樹」成了當時的佳話，吸引許多攝影愛好人士前往取景；高鐵也以老樟樹為主題，拍攝平面、電視廣告、製作車站燈箱等，如今這段歷程也在展覽重現。同時也呈現出，金山面社區即使在保留老樹後，社區的營造也不停歇，發展岀企業與社區協力共好的模式。

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館，即日起至10月15日在桃園會展中心展覽棟展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館。（圖／記者林育綾攝）

「2023世界客家博覽會」臺灣館，即日起至10月15日在桃園會展中心展覽棟展出，展覽從入口到出口，皆有相呼應的設計，引發人們對客家文化的興趣和好奇，並深入淺出，融合藝術、科技、互動裝置等多元方式理解客家。

2023 世界客家博覽會 Hakka EXPO 臺灣館 
日期：即日起至2023年10月15日（日）
時間：週一至週四 10:00 - 19:00 / 週五至週日 10:00 - 21:00
地址：桃園市中壢區領航北路一段99號（桃園會展中心展覽棟）

ET快訊
《好聲音》被轟害死李玟「宣布脫身」！官方：充分肯定
快訊／「大貓偷拍案」權自立墜樓身亡
林莎海邊大解放！　肩帶滑落險走光
快訊／大陸宣布「禁止台灣芒果輸入」
慈妹塊陶阿！　劉俊豪「靦腆大男孩」人設崩潰
快訊／午後對流雨來了！　15縣市「大雨特報」
台灣獼猴遭活活電死！　焦屍掛半空中
劉俊豪非常後悔！　認了會「接受球團處分」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公司普渡「做錯1事」！員工全生病了　命理師一看：磁場全亂

快訊／午後對流雨來了！15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

機車報廢只需3步驟！免到場面交　10月底前申請還可抽萬元騎乘金

時速300高鐵讓路給300年老樟樹　「2023世界客家博覽會」重現

今年颱風偏多又強！國際估計29颱生成「可能有14個強颱」

一劑4900萬！「罕病SMA治療藥」健保首例給付　未滿6個月嬰救命

他賣炸物「1配料」豪邁加一堆　全場大崩潰：無法理解！

帝爺公蛇離去未留龍衣！天受宮突現巨型蛇頭蛾　廟方曝2含意

超商店員按錯1鍵「解鎖超強功能」　不用拿到零錢！她驚：好方便

高雄夜市75元炒飯「只有3隻小蝦仁」　他超衝擊：物價漲成這樣？

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

公司普渡「做錯1事」！員工全生病了　命理師一看：磁場全亂

快訊／午後對流雨來了！15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

機車報廢只需3步驟！免到場面交　10月底前申請還可抽萬元騎乘金

時速300高鐵讓路給300年老樟樹　「2023世界客家博覽會」重現

今年颱風偏多又強！國際估計29颱生成「可能有14個強颱」

一劑4900萬！「罕病SMA治療藥」健保首例給付　未滿6個月嬰救命

他賣炸物「1配料」豪邁加一堆　全場大崩潰：無法理解！

帝爺公蛇離去未留龍衣！天受宮突現巨型蛇頭蛾　廟方曝2含意

超商店員按錯1鍵「解鎖超強功能」　不用拿到零錢！她驚：好方便

高雄夜市75元炒飯「只有3隻小蝦仁」　他超衝擊：物價漲成這樣？

綠委：中國拿芒果當祭品　只會引起台灣人民反彈

好市多又爆毒乾酪！　國民黨團轟衛福部「億級」食安預算沒用

不滿遭抹黑成「光電黑金」　李全教提告台南綠營3議員

「東方的吉普賽」達曼人　廓爾喀騎兵後裔入籍中國滿20年

最萌童星長大了！19歲她獲「城市小姐」亞軍　絕美辣照曝光

車輛突然移動...新北修車工遭夾困牆邊　右腳骨折送醫

涉侵犯女童！見警盤查畏罪墜樓亡　惡狼是「大貓偷拍案」權自立

公司普渡「做錯1事」！員工全生病了　命理師一看：磁場全亂

「看誰拔槍快」警下秒槍指同事！追訴期滿前被依恐嚇罪起訴

藥用酒精關稅不續降　8／27恢復20%稅率

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

批台灣免換發駕照被轟滾！日網紅嘆：你們不丟臉嗎

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

超商咖啡隱藏喝法+1！一招「加冰不會變淡」

台人勸別逛士林夜市　外國妹喊被騙了：很像迪士尼

即／6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

iPhone通知「YT訂閱調漲」新價格傻了

老公天天狂要！「人妻無法負荷」求拒絕

天受宮突現蛇頭蛾　廟方曝2含意

妻卵巢癌末期　名醫1舉動自責害了她

更多熱門

相關新聞

侯友宜爭取客家票源　吳伯雄拄拐杖力挺「患難弟兄」：越來越喜歡他

侯友宜爭取客家票源　吳伯雄拄拐杖力挺「患難弟兄」：越來越喜歡他

國民黨總統參選人侯友宜今（19）日上午出席台北市中原客家崇正會70週年慶，致詞時說用客家話說，「大家好，我是侯友宜」，讓台下支持者高喊「凍蒜」。除了台北市長蔣萬安受邀出席外，國民黨前主席吳伯雄也拄拐杖出席活動，更在在致詞提到，侯友宜過去是他從政的患難弟兄，「愈認識這人愈喜歡他」。

世客博「客語音浪」來襲　三個月演出名單一次看

世客博「客語音浪」來襲　三個月演出名單一次看

桃園世界客家博覽會必看亮點＋熱門玩法全收藏

桃園世界客家博覽會必看亮點＋熱門玩法全收藏

2023世界客家博覽會　Yappy推薦必看快收藏

2023世界客家博覽會　Yappy推薦必看快收藏

台東展區將展現客家與原民共融

台東展區將展現客家與原民共融

關鍵字：

世界客家博覽會客家

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

台歌手開第1槍「動怒檢舉《好聲音》」！

84萬正妹YouTuber驟逝！　死前一天還更新

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

更多

最夯影音

更多
萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面