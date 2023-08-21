時速300高鐵讓路給300年老樟樹　「2023世界客家博覽會」重現

▲「2023世界客家博覽會」臺灣館，重現當年高鐵讓路給老樟樹的故事。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／桃園報導

臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，「2023世界客家博覽會」臺灣館在桃園會展中心展覽棟舉行，讓人們看見各地區的客家文化，與當地風土人情交融後，展現的多元面貌。其中位於新竹展區中特別打造一棵樹，記載了當年高鐵興建時，為了「伯公樹」（老樟樹）而改道，「時速300的高鐵讓路給300年老樟樹」成為佳話。

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▲「2023世界客家博覽會」臺灣館，在桃園會展中心舉行。（圖／記者林育綾攝）

數百年前，客家人為了尋求更好的生活，橫越黑水溝並踏上這片土地，此後在臺灣耕耘數百年，帶著來自原鄉的生活智慧，結合在地的經驗與嘗試，創造出臺灣客家特有的文化樣貌。時代不斷演變的今日，傳統文化該如何與當代產生對話，進而創造價值，也成為如今臺灣客家面臨的重要課題。

▲展覽打造多個展區，呈現各地客家精彩文化脈絡，還有許多互動設計。（圖／記者林育綾攝）

「2023世界客家博覽會」也是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，其中在臺灣館，除了主展區，還分別以「都會客展區」、「臺三線展區」、「六堆展區」、「臺九線展區」等，呈現客家文化在雙北、桃竹苗、高屏、東部的客家族群生活樣貌；還有獨立展區如雲林縣、台南等。

▲〈客家無限之詩〉將埤塘轉變為詩意般的全新意義。（圖／記者林育綾攝）



其中在「臺三線展區」，一映入眼簾有一座巨大如埤塘意象的大型裝置藝術〈客家無限之詩〉，展現出客家先民當年到了桃園時，建造許多埤塘的景象，如今也轉變為詩意般的全新意義。

▲〈信念匯聚之地〉散發出木材飄香。（圖／記者林育綾攝）



另有一座以木材打造的巨塔〈信念匯聚之地〉，像是從展場中生根成長，象徵客家文化透過投入林業的勞動、物產與器物、技藝傳承，累積凝聚力，再向外散播，成為一個有號召力的信念之地。

▲科技感的網美牆，觸碰時就會產生畫面變化，吸引民眾互動。（圖／記者林育綾攝）



在〈客家煉金術〉當中，進入新竹領域，看見客家人從丘陵走向城市，此展區除了有一座「科技網美牆」，隨著觸碰出現不同紋路互動畫面，象徵客家人在此從農耕織作、工業製造、科技產業，屢次參與竹塹城量與質的轉變和提升。

▲展覽也重現當年「風空開山伯公樹」的故事。（圖／記者林育綾攝）

這裡也打造一個樟樹，記錄新竹金山面聚落的故事，當地有一棵「風空開山伯公樹」（又稱金山面開山伯公樹），是位一座土地祠的老樟樹，當年高鐵興建時，原先規劃的路線會影響到老樹，高鐵也預計出資補償廟宇和樹的遷移。

不過在文史工作者陳板進駐、時任的里長吳慶杰努力下，與當地居民達成共識，開展了護樹行動，認為人們不應該過度追求科技與經濟發展，而忽略了社區文化的保留。此舉也吸引媒體報導，讓老樟樹成了民眾假日紛紛前往一堵的觀光景點。

當年台灣高鐵公司董事長殷琪得知消息後，親自走訪勘查風空，考量到老樹異地殖生不一定能延續生命，1998年12月24日她親自下令保留老樟樹，決定高鐵繞道、變更工程設計，讓老樹原地保留。

▲▼「時速300的高鐵，讓路給高齡300年的老樟樹」成了當年的佳話。（圖／記者林育綾攝）

「時速300的高鐵，讓路給高齡300年的老樟樹」成了當時的佳話，吸引許多攝影愛好人士前往取景；高鐵也以老樟樹為主題，拍攝平面、電視廣告、製作車站燈箱等，如今這段歷程也在展覽重現。同時也呈現出，金山面社區即使在保留老樹後，社區的營造也不停歇，發展岀企業與社區協力共好的模式。

▲▼「2023世界客家博覽會」臺灣館，即日起至10月15日在桃園會展中心展覽棟展出。（圖／記者林育綾攝）

「2023世界客家博覽會」臺灣館，即日起至10月15日在桃園會展中心展覽棟展出，展覽從入口到出口，皆有相呼應的設計，引發人們對客家文化的興趣和好奇，並深入淺出，融合藝術、科技、互動裝置等多元方式理解客家。

2023 世界客家博覽會 Hakka EXPO 臺灣館

日期：即日起至2023年10月15日（日）

時間：週一至週四 10:00 - 19:00 / 週五至週日 10:00 - 21:00

地址：桃園市中壢區領航北路一段99號（桃園會展中心展覽棟）