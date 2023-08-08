2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

▲2023世界客家博覽會，台東縣以「客家‧原鄉‧新故鄉」為台東展區主題。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主題的「2023世界客家博覽會」，即將於11日起至10月15日在桃園盛大登場。台東縣規劃以「客家‧原鄉‧新故鄉」為台東展區主題。

台東縣政府表示，台東展區的規劃意象從展場入口進入後，首先為跟著先民的腳步走過「浸水營古道」進到場館內，搭配黑白影音，呈現歷史樣貌，接著分別有金黃稻浪、原鄉作物具象擺設，將原客生活融合之美食、藝術、音樂、婚姻的族群融合特色一一展現，讓參觀者深入體驗台東客家與原住民共同生活的多元樣貌。

展場的最後，使用大片的木作平台，將早期田埂邊的駁坎傳統工藝與原住民月桃葉的編織結合，讓參觀者可以悠閒地或坐或躺，感受只有台東才有的Hakka Style。

民政處說明，台東展區展出特色包括穿梭古人遷移的古道、聽見原民古道與客家鄉傳統與新創歌曲、閱讀台東客家歷史故事與脈絡、動手玩玩看早期交易體驗、廳下Pakelang感受優閒台東Style、感受身歷其境的台東大自然。

民政處指出，桃園市政府與客家委員會聯手舉辦的2023世界客家博覽會，將為國內外觀光客帶來一場文化盛宴，透過各種展示形式，呈現客家文化的精髓和創新能力，同時也為觀眾提供一個深入了解客家文化的機會，台東展區將為世界客家博覽會增添獨特的色彩，展示出作為客家文化與原鄉的豐富內涵和創新發展。