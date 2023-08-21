肯定郭台銘「三隻小豬」　傅崐萁喊話：淪為豬頭三兄弟將保送賴清德

▲鴻海創辦人郭台銘與國民黨立委傅崐萁。（資料照／記者王兆麟攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前以「三隻小豬」為例，稱若在野不團結，恐被民進黨參選人賴清德這隻大野狼吃掉，因此想要邀國民黨及民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡。與郭台銘互動頻繁的國民黨立委傅崐萁則表示認同，並直言若三隻小豬淪為豬頭三兄弟，台灣將走向動亂，甚至面臨戰爭。

傅崐萁說，距2024總統大選僅剩不到6個月時間，執政黨的民進黨早已定副總統賴清德為一尊，為延續政權，黨內各派系團結，更運用執政資源綁樁、四處大撒幣。反觀在野陣營，即便有六成的國民希望政黨輪替，但柯文哲、侯友宜、郭台銘，各據山頭、互不相讓，導致民調全面落後，任何人都無法單獨超越賴清德。

傅崐萁表示，必須肯定郭台銘拋出在野整合的概念，國民黨擁有38席立委、執政縣市高達14席，縣市議員367席，擁有龐大的陸軍及組織，但國民黨缺乏空戰能力及年輕族群的支持度。再看民眾黨，雖然立委席次只有5席，執政縣市1席，但柯文哲卻有高聲量空戰實力及深受年輕族群的喜愛，柯文哲所擁有的優勢，正是國民黨所欠缺的。至於郭台銘，深受廣大經濟選民喜愛，沒有政黨包袱，過去成功的公司經營治理，更是有高黏著度的支持者。

傅崐萁認為，綜觀三人實力，各有長處，也各有劣勢，若各自獨立作戰，最後將被各個擊破，民進黨繼續執政，兩岸持續兵凶戰危，台海成為東亞火藥庫，但三人合作，將可擊敗民進黨賴清德，成功政黨輪替，符合多數國人期待，「希望三位可以做出對睿智的決定，帶領台灣走向和平繁榮！」