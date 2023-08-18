太狂了！超商「億元鮮食TOP5」大公開　1品項整年賣破5億元

▲全家超商靠「即食型自有鮮食」挺過疫情低潮。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

挺過疫情低潮！全家便利商店歡慶35周年慶，光是今年上半年營業額就以創下新高，業者大方透露「即食型自有鮮食」是重要關鍵，近3年連年可是以1成營收比穩定成長，也公開今年上半年「億元鮮食」排行，其中，1品項在去年狂銷5億元，今年則預計要達到50款鮮食破億目標。

▲全家便利商店董事長葉榮廷、總經理薛東都。（圖／記者蕭筠攝）

全家17日舉辦媒體餐會，董事長葉榮廷指出，過去2年因為疫情零售業受到很大衝擊，未曾出現的營收衰退情況，在2021年首度發生，直至前為止像是香菸、飲料都尚未恢復到疫情前的銷售水準，「但營收、損益不會太難看的主要關鍵是『鮮食』」，自2015年進行鮮食改革後提出「好吃、好看、物超所值」3大開發方針，從工廠設備、原料管理、口味研發及包裝設計等，滿足消費者所需，至今已打造逾30款「億元鮮食」，今年則設定50款破億鮮食作為目標。

▲三角飯糰的鮪魚、雞肉飯口味佔億元鮮食前5名中的2名。

總經理薛東都則透露，「即食型自有鮮食」原訂2025年銷售目標為佔營收30%，但在去年已經提前達標，光是今年上半年更交出增2成的亮眼成績單；同步公開「億元鮮食排行榜」，依序是「鮪魚飯糰」、「日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯」、「鼎泰豐香辣醬香腸蛋炒飯」、「大滿足麻醬涼麵」、「雞肉飯飯糰」，其中，鮪魚飯糰可是在去年狂賣5億元，鼎泰豐炒飯則是每5秒就賣出一份，可見消費者十分買單。