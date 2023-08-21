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超商咖啡用這招「加冰塊也不會變淡」！她加碼開發隱藏喝法

▲▼7-11咖啡,超商咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲女子研究出了超商咖啡的隱藏版喝法，放冰塊也不會被稀釋。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／柯振中報導

現在許多人有喝咖啡的習慣，不過如果放置冰塊在咖啡裡，時間久了可能因為稀釋而失去香氣。對此，一名女子分享了超商咖啡的「隱藏版喝法」，將喝不完的咖啡放入冷凍、製作成「美式冰塊」以後，隨時都可以拿來取用，這樣一來喝到冰咖啡的同時，也不必擔心稀釋的問題，妙招曝光以後，讓許多咖啡同好讚翻。

這名女子在臉書社團「7-11全家　各超商新品資訊共享」中PO文，教學這種製作「美式冰塊」的小妙招，因為有時只想喝一點咖啡，剩下喝不完的就會倒進製冰盒裡，再放入冷凍庫，這樣一來就完成了「美式冰塊」，需要的時候隨時能夠取用。

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▲▼女子自製美式冰塊，成果讓她感到滿意。（圖／翻攝臉書／7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲▼女子自製美式冰塊，成果讓她感到滿意。（圖／翻攝臉書／7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲▼女子自製美式冰塊，成果讓她感到滿意。（圖／翻攝臉書／7-11全家 各超商新品資訊共享）

女子實測後表示，將美式冰塊放入杯子，再倒入牛奶，就能完成美味的拿鐵，也不會有咖啡被稀釋的情況，「我自己覺得很不錯～。」

貼文讓許多網友耳目一新，不少人驚呆直言，「好聰明」、「很聰明欸，但這樣咖啡會不會很淡」、「這真的是個好方法耶！謝謝」、「所以是將超商的美式變成冰磚？好主意」、「這方法不錯耶！學起來，謝謝。」

不過，也有人實測以後發現，用這種方式製作「美式冰塊」，不但會讓咖啡的香氣跑掉，還可能吸收冷凍庫裡面的味道，而變得不太可口，可以改用夾鏈袋製作，或是在製冰盒外層覆蓋一層保護，成品的風味比較不會受影響。

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