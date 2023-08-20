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老公天天狂要！「人妻無法負荷」求拒絕　下秒矛盾：怕他出去玩

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲對於老公天天都要，原PO感到非常困擾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名人妻抱怨，「老公要求一周交歡3次」，如果不配合，就會暴怒找她麻煩。而另一名女網友也哀喊，老公性慾大且每天狂要，導致她身體沒辦法負荷，於是求助「該怎麼拒絕老公？但又怕他去外面玩。」文章曝光後，過來人靠著反制法拚了，「連4天強迫他上工，一定要射X，第5天他說太多了，他需要休息！」

一名女網友在臉書《靠北婚姻-社團討論區》求問一個難以啟齒的問題，「如果每天老公都要...怎麼辦？」原PO無奈坦言，每當想到要進行房事，身心靈就會莫名覺得好累，「不想應付他！」

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話鋒一轉，原PO也直呼感到內心矛盾，「該怎麼拒絕老公？但又怕他去外面玩。」

文章曝光後，網友熱議「炫耀文無誤」、「很好呀！羨慕吶」、「買個娃娃給他，分擔你一半的任務」、「飛機杯、充氣娃娃都是很好的選擇」、「不想應付老公，但是又怕他出去玩，這矛盾喔」。原PO無奈強調，「很困擾，我身體沒有辦法負荷」。

對此，一票老司機則建議反制法拚了，「早上出門上班前，妳要求他1次，下班回來再1次，睡覺前再1次，半夜把他叫起來再1次，連續1個月都這樣要求，我看他多會要，保證以後他看到妳就像看到鬼」、「要就給啊，看誰先不行」、「沒有耕壞的田，只有累死的牛，跟他拚了」、「妳反過來一天要他5次，不用一個禮拜，看到妳都自動陽痿」。

留言串中，一名人妻真實分享類似經歷，「我老公之前嫌一星期一次不夠，我就連續4天強迫他上工，而且一定要射X，第5天他說太多了，他需要休息，他的頭好痛，現在我手碰他一下他都有點害怕」。

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