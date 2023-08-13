二寶爸婚後「9個月沒愛愛」好緊張！　崩潰：我才30多歲

▲30多歲二寶爸9個月沒有性行為，他困惑是否該維持這樣的無性婚姻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

一名男網友愛情長跑7年，終於在4年前結婚，擁有2寶，不過老婆卻從此不讓他碰，已經將近9個月沒有性生活，於是崩潰求助「該不該繼續這段婚姻」。貼文曝光後意外引發許多網友共鳴「感同身受，真心卑微」。

近日，一名男網友委託友人在臉書公開社團「靠北婚姻」發文，這名人夫指出，和老婆愛情長跑7年，在4年前完成婚事，也順利生下兩個小孩。他自認，生活中一直是個好父親、好女婿，沒有煙酒等不良嗜好，與妻子的薪水相當，家庭開銷評分。平日內務雜事操持得宜，不僅包括洗碗、吸地、拖地、洗衣，甚至包括小孩的日常起床照顧、奶瓶換尿布、洗澡、哄睡等，都是由他來負責。

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然而，婚姻中的親密關係卻不如過去。人夫無奈表示，從最初一周2-3次的親密行為，逐漸減少至每周1次、每兩周1次，甚至有時要等待一個月，才有可能獲得一次愛的交流。求愛似乎變成一種很沒尊嚴的行為，如今老婆更是連碰都不給碰，至今長達9個月無性生活。

人夫強調，對於妻子生育後需要時間恢復的理解，是很深刻的，但是這種等待已經超出了醫生建議的時間範圍。此外，平時連偶爾肢體接觸都會被老婆翻白眼，溝通後得到的答案也都是「我不要」，之後更是陷入冷戰。人夫坦言，自己才30多歲，難道未來就這樣經營無性婚姻嗎？已經不知道該不該繼續維持婚姻。

貼文曝光後，立刻掀起許多網友共鳴，「無性生活會使兩個沒有血緣關係的家人衝突分歧日漸加劇」、「感同身受，真心卑微」、「兄弟，你不孤單很多夫妻都這樣，這只能跟老婆多溝通好話醜話都說，不然就去婚姻諮詢」、「這樣的老婆，我只能說自私」、「離婚吧！無性婚姻關係會很慘」、「其實時間一久也是習慣了」。

也有部分網友建議，「離婚會過得比較好」。「前戲和營造氛圍很重要，夫妻久了，常常會直接來，忘記原本的感覺，只要是人就會有需求，就看你怎麼重啟」、「這應該是心理問題了，建議兩人一起去看醫生」、「說清楚講明白，不然離婚」、「就自己DIY，看開一點，就不會那麼累了」、「跟老婆聊聊天，培養一下感情，而不是一句我今天要做老婆就要配合」。