「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

▲老公要求一周交歡3次，沒達標就會找老婆麻煩。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我實在壓力山大！」一名人妻有苦難言表示，下班要煮飯、做家事外，還要照顧調皮的孩子，而老公吃完飯雙手一攤就擺爛，還要求一周要交歡3次，甚至偶爾要來4次。原PO說，盡力滿足一周2次了，無奈老公仍難以溝通，甚至會暴怒找她麻煩。文章曝光後，引發網友開轟「這是什麼性奴條款？」

一名女網友在臉書《靠北婚姻-社團討論區》表示，目前孩子4歲，而她已重回職場上班，下班還要煮飯、打掃家裡與照顧孩子，時間都快不夠用了，偏偏老公還硬性規定「一周要做愛3次」。

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畢竟是夫妻的私密事，原PO也難以向親友們訴苦，「基本2次，我一定有做到...」但每周要是沒達標3次，老公就會容易暴怒，甚至狂找她麻煩，讓她身心靈感到崩潰，「覺得心理壓力很大！」

文章曝光後，一票網友傻眼回應，「老公工作看起來不太累，建議他再找一份工作做」、「規定一周三次？你就一周跟他要7次啊！看誰先投降」、「用規定的很沒fu耶」、「換他做飯或買飯才有愛做，既然是規定，那大家來談嘛」、「這是什麼性奴條款」、「這種老公要幹事？當你是發洩工具嗎」、「有飛機杯可以分擔家務，預算多點的還有矽膠娃娃」。

也有人開噴，「叫老公一周要給9萬，分3次給，沒給3次，叫他去吃大X」、「我比較好奇他給多少家用？能讓你對他百依百順」。原PO則無奈回應，有時老公還硬要4次，甚至強調有需求就要滿足他。至於開銷部分，老公付房貸，原PO則要出孩子的錢，「就是一毛家用都沒有...悶！」