蘿莉愛上大叔！和少女半年滾床32次　還拍性愛片...下場出爐

▲高雄大叔和未成年少女發生30多次性關係。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名40多歲的郭姓男子去年11月間認識未滿14歲的少女小愛（化名）後，竟在短短半年內，陸續在他車上、租屋處、甚至到小愛家發生32次性關係，有時郭男還會拍下小愛的裸照和性愛影片，小愛的父親發現後怒不可遏，報警提告，法院審理後依對未滿14歲女子為性交罪，重判蘇男徒刑9年8月。

判決指出，蘇男是在網路上認識小愛，雖然兩人年紀有一大段差距，但情竇初開的小愛卻愛上大叔，從去年11月到今年4月間，兩人在蘇男的車上、租屋處，甚至小愛家裡，陸續發生了32次性行為，而蘇男還拍下裸照、性愛影片。

今年5月間，蘇男騎著機車去小愛爸爸的工作地點去找小愛，小愛爸爸發現女兒竟被一名大叔載走，急得大聲喊，但蘇男和小愛頭也不回騎車落跑，爸爸也趕緊報警協尋女兒，後來警方循線在屏東找到小愛，小愛才坦承和蘇男已經「交往」很久，小愛父親氣得提告，事後蘇男也被起訴。

法院審理時，蘇男雖然全部坦承犯行，但法官查出蘇男在去年8月間，就曾因和另一名少女發生性關係，被台南地檢署起訴，而蘇男在偵審期間竟不思記取教訓，又和未滿14歲的小愛發生多次性關係，實屬不該，審理後依32個對未滿14歲之女子為性交罪，重判蘇男徒刑9年8月，全案可上訴。