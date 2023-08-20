台灣不只台積電強！　韓記者揭「完整生態圈」南韓難追趕

記者張靖榕／綜合報導

台灣與南韓半導體競爭激烈，南韓知名記者分析三星之所以難以追趕台積電，主因在於台灣有完整半導體生態圈，加上政府支持，而韓國多以大企業為主，產業鏈難以共同成長。此外他也分享數據，指出台灣IC設計在全球占比高達17％，南韓僅不到1％，也是雙方差距所在。

▲韓國記者分析台灣強的不只台積電，而是完整生態圈。（圖／記者高兆麟攝）

YouTuber挖系桑米西近日分享南韓最大電視台KBS邀請該台人氣記者，探討台灣與南韓半導體之間的競爭關係與差距。

知名記者在訪問中分享「韓國全國經濟人聯合會」公布的數據，全球市值前百大國際半導體公司，中國42家、美國28家、台灣10家、日本7家、韓國只有3家，而事實上半導體企業種類相當多，韓國則只有記憶體晶片製造商。

韓國半導體比起台灣不足的部分，KBS記者解析，雖然一般都會想到台積電3奈米、高良率，但實際上強的是半導體生態圈中有無數半導體設計公司，如聯發科這樣的公司在台灣就有數十家、數百家，市值排名也都很前面。

KBS記者接著表示，美國IC設計公司全球市占率第一，多達65％，市值第二的就屬台灣的17％，韓國在這方面市占率僅0.5％至0.7％。他指出台積電如此強大的原因，是因為周邊有有許多IC設計公司與半導體製造上，共同建構起完整的生態圈。

KBS記者認為韓國人並非技術不足、比台灣人不努力，三星的技術也是真的強，但沒有半導體生態圈是關鍵，最主要的2個問題，便是韓國不像台灣，台灣政府扮演的角色是支持包括台積電與整個半導體生態圈裡的公司，南韓更注重支持像三星、海力士這樣的大公司，而三星從設計、生產、封裝都自己做，周邊公司也很難成長，導致南韓很難追上台灣的系統半導體。