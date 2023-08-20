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日男命喪峇里島！　搭「飛魚船」遭拋飛3公尺高墜亡

▲日籍中年男子命喪峇里島。（示意圖非本文當事人／翻攝推特「@BaliUpdateEd」）

▲日籍中年男子命喪峇里島。（示意圖非本文當事人／翻攝推特「@BaliUpdateEd」）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本一名60歲中年男子近日與家人同遊峇里島，在巴東海邊玩水上設施「飛魚船」（FLYING FISH）卻發生意外，與兒子一同遭拋飛後，從近3公尺高空墜海受創，送醫後宣告不治。

綜合日媒報導，「飛魚船」水上活動，是由快艇或水上摩托車牽引載人的大型氣墊，當速度夠快時，一次載2人搭配一名教練的氣墊船就會迎空飛起，而遊客必須雙手緊緊抓住兩旁的繩子。

60歲男子菊池敏18日與家人到峇里島南部巴東海灘，搭乘飛魚船時，氣墊因不明原因朝右方傾斜，導致同行教練落水，接著菊池敏與兒子被拋到將近3公尺高空，雙雙重落海面。儘管救援隨後抵達，並將兩人送往醫院，但撞擊當下便失去意識的菊池在送醫後仍被宣告不治，兒子則是頭部受到輕傷，當地警方已展開調查。

事實上許多水上活動存在一定危險性，也發生過多起意外事件，今年7月，日本ABC電視台2名女主播也在外景拍攝時搭乘飛魚船，結果強風導致翻船，2人也墜海受傷。2015年台中一名張姓女子與女兒搭乘飛魚船，則是因橡皮艇上繩索未先放入海中，導致快艇一開，繩索瞬間拉扯抽緊，直接劃過張女兩側臉頰，將皮膚表層磨掉，留下2道深深的繩印，若嚴重不排除斷頸可能。

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東南亞要聞峇里島飛魚船

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