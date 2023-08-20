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社會 社會焦點 保障人權

違規佔用左轉車道慘了！警搜出40支彩虹菸　3男1人遭通緝

▲桃園警方執行「靜桃專案」勤務，3小時查獲14輛噪音超標車輛。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園分局執行「靜桃專案」勤務，3小時查獲14輛噪音超標車輛。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

22歲林姓男子昨晚駕駛自小客車時違規佔用左轉車道，遭取締噪音的員警發現，雖然林男並未酒駕，但車內卻聞到濃濃彩虹菸味道，一舉查獲40餘支三級毒品彩虹菸，將含乘客李男(25歲)、黃男(25歲)在內等3人帶回，其中李男更因公共危險罪遭到通緝，一併移送偵辦。

▲▼並攔查違規車破獲毒品香菸及通緝犯（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方攔查違規車，搜出毒品抓到通緝犯。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並攔查違規車破獲毒品香菸及通緝犯（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局於昨日20至23時與市府環保局及桃園監理站組成聯合稽查小組，在桃園區南平路設置噪音檢測站，共同執行「靜桃專案」勤務，共攔查汽車5輛、大型重型機車2輛、普通重型機車20輛，合計攔查27輛。經檢測噪音，合計有14輛（汽車3輛、大型重型機車2輛、普通重型機車9輛）排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

在22時30分許，中路派出所員警鍾嘉呈執行攔查噪音車勤務時，在桃園區中山路與國際路口發現，直行自小客車占用左轉專用車道，於是將該車攔停，員警與駕駛林姓男子交談時，聞到車內有一股毒品彩虹菸的味道，立即呼叫警網支援，同時將林男帶下車。

經清查車內副駕駛座乘客李男(因涉嫌公共危險罪遭發布通緝中)及後座乘客黃男，3人都散發彩虹菸的味道，員警隨即在車輛後座腳踏墊上發現兩包三級毒品彩虹菸(共40餘支)，立即將3人帶案偵辦，持有及吸食毒品彩虹菸部分依法將三人移請警察局裁處，李男通緝的部分依法解送歸案。

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