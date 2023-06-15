平頭通緝男油門狂催一路逃...騎進死巷子　警亮槍壓制順利逮捕

▲竊盜通緝的林男駕白車猛催油門狂飆，並突然大迴轉逃避警方追緝。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

47歲林姓男子駕駛自小客闖紅燈，為巡警發現後竟油門猛催一路狂飆，上演警匪追逐，途中為躲避員警攔查還突然大迴轉，支援警網趕到後分頭包抄，並拔槍嚇阻林男才下車，竊盜通緝的林男態度強硬不配合，並口出三字經辱罵員警，警方合力將他壓制後解送歸案。

▲林男遭警方包抄還狂踩油門，見警方拔槍嚇阻才下車。（圖／桃園警分局提供）

昨(14)日14時許，桃園警察分局中路所警員陳柏宏14日14時巡邏時，於桃園區國際路發現一輛白色自小客闖紅燈，隨即上前示意駕駛人停車受檢，該白車不但不配合反而高速逃逸，途中為躲避員警攔查任意駛出邊線且突然大迴轉，嚴重危害民眾安全。

▲▼平頭通緝男態度蠻橫藉口不配合，還口出穢言辱罵員警，警方合力將他壓制在地。（圖／桃園警分局提供）

陳員立即通報警網支援攔查，白車駕駛疑似路況不熟，開進一條小巷內，卻不知是死巷子，陳員立即呼叫同仁堵住出口，待該駕駛發覺回頭逃逸，在巷口遭到警網堵截被前後包夾而停車，員警喝令其下車，但該名駕駛拒不配合還狂踩油門，為防止其駕車衝撞，員警果斷拔槍嚇阻，該林姓駕駛(男、47歲、因涉嫌竊盜案件遭新北地院發布通緝中)見狀才下車，但林男以馬上要打電話給家人為藉口不配合盤查，並以三字經辱罵員警，員警立即合力依法將其壓制在地逮捕並解送歸案。