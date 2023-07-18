兩度酒駕罰不怕...醉男騎車趴走還拒檢　老媽怒：我快昏倒了！

▲桃園市唐姓男子去年底因酒駕被查獲，桃園地院判刑5月卻遲未到案執行，昨天傍晚騎車被警方攔查拒檢，一路逃逸仍被查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市唐姓男子因酒駕案，被桃園地院判刑5個月卻未到案執行，桃園警方昨（17）日持拘票查緝發現唐在桃園區大有路上騎車，員警一路追查要求停車受檢，但唐男卻加速逃逸還逆騎人行道企圖躲避，最後被攔查到案。員警查出唐所騎機車登記在媽媽名下，通知其母到場後當場酒測，酒測值為每公升0.39毫克再度酒駕，媽媽到場氣得大喊「我快昏倒了」，員警將唐男解送歸案，酒駕部分則依公共危險罪移送桃園地檢署。

▲桃園市唐姓男子去年底因酒駕被查獲，警方攔查到案後進行酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，39歲的唐姓男子去年底因酒駕遭警方查獲，桃園地院審理時依公共危險罪判刑5個月，但唐男卻未到案執行被通緝，昨（17）日下午5時30分許，桃園警分局青溪派出所警員藤民祺持拘票查緝，在大有路上發現唐男騎車蹤跡，一路尾隨鳴笛示意停車受檢，但唐男竟猛催油門加速逃逸，在大有路上狂飆，遇上紅燈甚至逆向騎上人行道，但最後仍遭員警攔查到案。

員警出示拘票，唐男點頭表示有收到通知，因案件被判10個月還在處理中，員警詢問除去年酒駕案件外，今年年初還有第二次酒駕案，唐男當場無言，員警也聞到唐男身上有酒味，唐男透露，早上10時許在桃園某工地喝了4瓶罐裝啤酒，下午5點多了酒意應該已退了。

▲桃園市唐姓男子去年底因酒駕被查獲，警方攔查到案後酒測，酒測值為每公升0.39毫克已超標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出唐男騎乘機車登記是其媽媽名下，通知唐男母親到場，並當場進行酒測，酒測值為每公升0.39毫克已超過標準值，唐母得知兒子被判刑5個月未到案執行，員警持拘票拘提，還有第二件案又被判刑10個月，現在第三次又酒駕被員警查獲，當場怒喊「我快昏倒了！為什麼就是不聽話！」員警立即安撫唐母情緒，並勸導唐男以後切勿酒駕上路，不但害人害己，還容易衍生交通意外，全案依法移將唐男解送桃園地院歸案，並依公共危險罪嫌移送桃檢偵訊。