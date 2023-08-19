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南韓釜山「5天團費1.5萬」13人被關小房間　全團崩潰：再也不去

▲▼南韓國旗,韓國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲網友表示去參加南韓旅遊團團費1.5萬，結果全團被關在購物站的小房間。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

有網友表示，參加南韓釜山5天4夜旅行團，每人團費只要1.5萬，以為撿到便宜，沒想到不但有許多購物站的行程，甚至全團13個人還被導遊關在小房間，必須消費達標才准離開，讓全團人嚇到再也不敢去。

原PO在《爆料公社》發文表示，報名了南韓釜山5天4夜旅行團，每人團費只要1.5萬，前3天的行程都還算順利，南韓導遊還大方請喝酒打好關係，到各景點也會熱心地幫忙拍照，未料第4天卻出現變化。

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原PO接著說，到了第四天，有3個購物站，人蔘、保肝、彩妝，導遊開始在遊覽車展開情緒勒索說，要是大家都不買，會因此丟掉工作，拜託大家一起幫忙。

到了人蔘站，一盒人蔘6瓶，價格台幣約3.7萬，買一盒送一，雙方僵持許久，才由6個人分擔一盒的價錢，結帳後才看到南韓導遊的臉垮下來，「超級無敵臭」，還跟台灣領隊說，「就那6個人合買一小盒」。

接下來到了「保肝站」，南韓導遊繼續情緒勒索，「這趟可能是他最後一次帶團了，工作不保了，希望大家到保肝站能再給他最後一次機會」。

沒想到全團13個人進入「保肝站」，全都被關在小房間，門口還站了2個人，疑似為了防止團員偷跑不買東西，店家販售的保肝藥稅後要價新台幣2.7萬，團員想要合資購買還被導遊阻止，僵持到下午1點才「達標」賣出15瓶保肝藥，離開「保肝站」吃午餐。

後來團員去跟領隊反應此事，領隊卻回答說，「如果你們不想購物，應該就不能參加類似這種團！」

原PO大嘆，「我要是知道會強迫消費，我也不會去！後來爬文後才知道此舉已盛行多年，無法可管。而旅行社卻為了賺錢，讓台灣人去南韓被坑殺，在此我只是想提醒台灣人要去南韓旅行，看到有購物行程的團請三思！」

網友對此回應表示，「低價團就是這樣」、「五天團費15000元，想也知道是購物團，愛參加又不買怪誰？」、「羊毛出在羊身上，價格問題全憑自己的能力做選擇」、「你當旅行社盤子他當你也是盤子，這種價位你也敢去」、「這種團看團費就知道，這是看多誇張而已，買個教訓吧」。

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南韓釜山跟團旅行團

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