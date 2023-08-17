北韓近日恐試射ICBM！俄向金正恩提議「聯合軍演」　餓死者飆增2倍

▲蕭依古可能向金正恩提議，邀請北韓和俄國展開聯合軍演。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓國家情報院今（17）日透露，近來北韓（朝鮮）和俄羅斯關係升溫，北韓最高領導人金正恩於7月27日戰勝節前後邀請俄國國防部長蕭依古訪北韓，雙方除針對武器貿易進行談論，研判蕭依古還向金正恩提議，讓北韓參加俄國的聯合軍演。另外，北韓糧食供應問題惡化，今年餓死人數是5年來平均的2倍。

根據《韓聯社》，南韓國情院17日接受國會情報委員會質詢，隸屬於執政黨國民力量的國會議員劉相凡代為轉達質詢結果，其中國情院在質詢時透露近來北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）的相關事前徵兆頻繁出現，包括飛彈相關設施雲集的平壤市山陰洞出現多台ICBM相關支援車輛，且液態燃料工廠被發現燃料頻繁被搬出，顯示北韓正準備發射ICBM。

南韓國情院分析，至於固態燃料導彈生產設施也有頻繁的車輛活動，估計北韓正計畫進行以搭載戰術核武的導彈試射軍事演練，尤其金正恩將成功發射軍事偵察衛星視為今年下半季最優先的主要課題，有跡象顯示北韓從7月起頻繁針對引擎進行燃燒測試，一旦引擎異常問題順利解決，則可能在9月9日北韓建政75周年紀念日以前，搶在8月底或9月初發射。

至於蕭依古7月27日前應金正恩邀請出訪平壤，兩人還針對國防議題進行會談，南韓國情院研判，蕭依古可能在會談時向金正恩提出俄朝之間「大框架下的軍事合作方案」，俄國不僅建議北韓向俄國出售導彈、砲彈，甚至還邀請北韓加入由俄國舉行的聯合軍演，俄朝之間的軍事合作關係恐邁向更緊密的階段，南韓擔憂俄羅斯可能會向北韓輸出核武與導彈相關技術。

針對北韓糧食供應不足問題，南韓國情院則分析，今年1至7月的北韓境內餓死人數攀升至240多人，是過去5年來平均值（110多人）的2倍，顯示北韓饑荒問題惡化，而雖然北韓全面封鎖邊境後，脫北者人數驟減，但今年至目前為止仍有99人脫北，是去年的3倍之多。