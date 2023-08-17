大白天慘遭性侵！30歲變態韓男「拖至公園樹叢施暴」　女送醫命危

▲南韓首爾一名女子在公園大白天慘遭陌生男子暴力性侵。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾今（17）日上午發生一起駭人聽聞的性侵案，一名30多歲的男子大白天竟然在公園起色心，趁機公然性侵一名不認識的30多歲女子，過程中甚至拿兇器毆打對方，行經民眾聽到一陣淒厲的慘叫聲後報警處理，該名女子雖被送醫治療，但仍處於命危狀態。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》、《韓國日報》，南韓首爾特別市冠岳區新林洞17日發生一起駭人聽聞的性侵案，30多歲的男性A某大白天在公園的環園步道散步時，偶然遇見一名不認識的陌生女子，他將女子強制拖行至地勢比半山腰還高的樹叢裡性侵。

首爾冠岳警察署指出，女子慘遭A某暴力性侵時不斷淒厲地驚聲尖叫喊「拜託救我」，此時剛好有一位民眾經過時聽到女子的慘叫聲，於是連忙報警處理，警方獲報趕往現場，在經過25分鐘後才終於在上午11時44分將A某逮捕。

受害女性雖然被及時送往醫院治療，但至今仍處於命危狀態，因為A某在性侵過程中，還戴著金屬材質鈍器「手指虎」（Brass knuckles）暴力毆打受害女性。

目前警方正向A某調查，釐清A某和受害女子是否為熟識關係，以及相關的性侵經過。A某被逮後接受簡易毒品檢測，不過檢測結果卻呈現陰性，且也沒有沾上半滴酒，警方未來將會在網路上展開搜索，調查A某事前有無在網路上發文預告犯案。