　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天兵媽陪女應徵仙草店「連我一起僱」　業者傻眼PO文...5萬人朝聖

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一間知名仙草店日前po文分享一段應徵過程，媽媽陪同女兒面試，先抱怨「冷氣不夠涼」、「椅子也不夠」，一聽到還要清洗廚房，又說「我女兒不能洗東西」、接著又向店長說「我要來幫她工作，如果不請我，我女兒就不做了」，這段超奇葩的故事，引發近5萬人朝聖，這位媽媽「僱1送1」的超離譜行徑，讓人傻眼。

▲彰化母女到仙草店應徵。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化母女到仙草店應徵。（圖／記者唐詠絮攝）

仙草店業者po文表示，好不容易按照面試標準流程談完了，告訴對方如果有錄取會通知，結果那位媽媽突然坐下說「我也要應徵！」讓他當場傻眼說「目前店裡面只打算徵1個人耶！」沒想到，那位媽媽聽了以後氣噗噗說「我要來幫我女兒工作，如果不請我，我女兒就不做了！」

▲面試（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲彰化有媽媽陪同女兒到知名仙草店面試。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

業者只好笑笑說「如果有確定，公司會打電話聯絡，謝謝」結果這位媽媽追問：「要多久才會確定？你們開公司的都這樣說，結果一個都沒打電話來。」業者最後只能說「還是妳們先去找別間公司，我這邊沒辦法配合妳的要求。」結果那對母女就生氣走掉了，讓他覺得很莫名其妙，「從頭到尾我都很客氣的說話，真心覺得小孩不能這麼保護，這樣出社會會很辛苦的」。

有地方媽媽看的這一段po文說，「這個真的太離譜了」，女兒第一次打工，因為擔心會陪同前往，但不會在旁邊下指導棋，打工就是要體驗人生，要不然就留在家裡，總不能畢業後找工作，還要帶媽媽一起，這是一個社會化歷程，小孩總是要長大了。

▲母女應徵文引發5萬人朝聖。（圖／翻攝自網路）

▲母女應徵文引發5萬人朝聖。（圖／翻攝自網路）

也有小女生受訪說、未來出社會、找工作不會找媽媽一起前往，頂多是要去面試前問家人應徵工作需要準備甚麼，像po文中母親還要求對方冷氣不夠涼、椅子不夠坐、不能碰水洗碗盤，這真的太誇張了。

也有其他業者說，希望應徵者可以分工合作的工作者，畢竟在工作場合，也比較不適合，家長應該適時放手讓小孩有獨立工作的空間，不過也歡迎家長陪同應徵，家長了解工作內容及環境後，會更放心讓小孩進入職場工作，但也有遇過媽媽已經在工作了，想讓自己的小孩來應徵，這樣家長也放心。

ET快訊
哏圖爆紅「柴犬過世」！
快訊／大雷雨狂轟　新北土城淹水警戒
女神開唱！神秘男「衝上舞台中央」沒人敢攔　身分曝全場秒懂
快訊／林子偉登場第一局就失誤！　統一狂攻3分
快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市
證實與謝典林密會談郭柯合　柯文哲：清楚表明「不可能！」
快訊／女大生返校墜樓！　倒臥血泊中
男性侵女兒國中學妹！　行車紀錄器全都錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉漢鬧急診室...罵髒話還出拳　救護員「給你1個大拇指」安撫情緒

三芝淺水灣車禍！小貨車變換車道擦撞女騎士　等停2車也遭殃

快訊／剛畢業女大生「感情受創」返校墜樓...倒血泊　送醫搶救

男呆坐公車亭7hrs未進食　民眾送食物被丟棄...原因曝光

快訊／國產自小客違規左轉！百萬名車被撞...飛進輕軌工地「刁車」

色男看上女兒國中學妹「廟前硬上」　行車紀錄器全都錄...下場慘了

正妹1秒變基努李維！調查局示範「深偽」變臉　看這3處揪破綻

快訊／驚悚！日月潭慈恩塔頂驚見男屍！　遊客直擊嚇壞急報警

桃園女通緝犯超悍！　拒捕「徒手揮擊+張口撕咬」女警下場曝光

疑發電機故障！彰化中華電信大樓地下室冒濃煙　人員緊急疏散

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

醉漢鬧急診室...罵髒話還出拳　救護員「給你1個大拇指」安撫情緒

三芝淺水灣車禍！小貨車變換車道擦撞女騎士　等停2車也遭殃

快訊／剛畢業女大生「感情受創」返校墜樓...倒血泊　送醫搶救

男呆坐公車亭7hrs未進食　民眾送食物被丟棄...原因曝光

快訊／國產自小客違規左轉！百萬名車被撞...飛進輕軌工地「刁車」

色男看上女兒國中學妹「廟前硬上」　行車紀錄器全都錄...下場慘了

正妹1秒變基努李維！調查局示範「深偽」變臉　看這3處揪破綻

快訊／驚悚！日月潭慈恩塔頂驚見男屍！　遊客直擊嚇壞急報警

桃園女通緝犯超悍！　拒捕「徒手揮擊+張口撕咬」女警下場曝光

疑發電機故障！彰化中華電信大樓地下室冒濃煙　人員緊急疏散

嘉義「靠山發浪音樂祭」登場　警方加強酒駕宣導

新冠疫苗打哪有差！研究：打同隻手「殺手T細胞」狂飆67%

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

咬下炸出罪惡烤焦糖香！　最新「柴燒黑糖乳酪生乳捲」開吃了

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

宮崎駿音樂會登台！10月連演3場　台北、高雄都有

快訊／迷因爆紅「小廢柴」過世！　飼主IG心痛發文

「希拉里」增強至4級颶風！　美加州旱區一天內恐降下數年雨量

蕭秉治日本充電行 　竟抽中「凶籤」傻眼了！

快訊／大雷雨狂轟　新北市土城區淹水警戒

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

華山幫千萬找槍手殺弘仁會大哥　這下慘了

法拉利沒車頂！車主親曝撐傘原因

爆乳人妻下樓取餐　色鄰居偷拍辯：測試手機

百年名寺神棍猥褻！佛祖前嗆：處女才配我摸

即／女大生返校墜樓倒血泊　搶救中

遭公車輾斃畫面曝　翁過馬路迎面撞亡

情侶「水果刀割喉放血」情殺過程全都錄

刑警小隊長「栽槍」灌水績效　重判7年

即／高雄左營通緝犯拒捕墜樓　送醫不治

更多熱門

相關新聞

調查局示範「深偽」變臉　看這3處揪破綻

調查局示範「深偽」變臉　看這3處揪破綻

花蓮地檢署日前偵破一起跨境詐騙案，共30多名年輕男女躲在花蓮民宿，以AI變臉假冒大陸公安詐騙大陸民眾，檢警逮捕後花蓮法院裁定29人羈押。而調查局也示範變臉程式深偽技術（Deepfake）是如何改變外貿，讓外你可以一秒變基努·李維（Keanu Reeves），並且告訴民眾可從側臉、脖子、手指來辨識是不是深偽技術所製作的假影片。

疑地下室發電機故障　彰化中華電信大樓冒濃煙　

疑地下室發電機故障　彰化中華電信大樓冒濃煙　

中國軍演企圖影響大選　吳釗燮：選舉取決於國人非隔壁惡霸

中國軍演企圖影響大選　吳釗燮：選舉取決於國人非隔壁惡霸

共軍今海空軍演　民航局：台北飛航情報區「空中航行正常」

共軍今海空軍演　民航局：台北飛航情報區「空中航行正常」

共軍又宣布軍演　總統府：立即停止為國際帶來麻煩的行為

共軍又宣布軍演　總統府：立即停止為國際帶來麻煩的行為

關鍵字：

彰化仙草店離譜應徵面試影音

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面