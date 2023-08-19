天兵媽陪女應徵仙草店「連我一起僱」　業者傻眼PO文...5萬人朝聖

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一間知名仙草店日前po文分享一段應徵過程，媽媽陪同女兒面試，先抱怨「冷氣不夠涼」、「椅子也不夠」，一聽到還要清洗廚房，又說「我女兒不能洗東西」、接著又向店長說「我要來幫她工作，如果不請我，我女兒就不做了」，這段超奇葩的故事，引發近5萬人朝聖，這位媽媽「僱1送1」的超離譜行徑，讓人傻眼。

▲彰化母女到仙草店應徵。（圖／記者唐詠絮攝）

仙草店業者po文表示，好不容易按照面試標準流程談完了，告訴對方如果有錄取會通知，結果那位媽媽突然坐下說「我也要應徵！」讓他當場傻眼說「目前店裡面只打算徵1個人耶！」沒想到，那位媽媽聽了以後氣噗噗說「我要來幫我女兒工作，如果不請我，我女兒就不做了！」

▲彰化有媽媽陪同女兒到知名仙草店面試。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

業者只好笑笑說「如果有確定，公司會打電話聯絡，謝謝」結果這位媽媽追問：「要多久才會確定？你們開公司的都這樣說，結果一個都沒打電話來。」業者最後只能說「還是妳們先去找別間公司，我這邊沒辦法配合妳的要求。」結果那對母女就生氣走掉了，讓他覺得很莫名其妙，「從頭到尾我都很客氣的說話，真心覺得小孩不能這麼保護，這樣出社會會很辛苦的」。

有地方媽媽看的這一段po文說，「這個真的太離譜了」，女兒第一次打工，因為擔心會陪同前往，但不會在旁邊下指導棋，打工就是要體驗人生，要不然就留在家裡，總不能畢業後找工作，還要帶媽媽一起，這是一個社會化歷程，小孩總是要長大了。

▲母女應徵文引發5萬人朝聖。（圖／翻攝自網路）

也有小女生受訪說、未來出社會、找工作不會找媽媽一起前往，頂多是要去面試前問家人應徵工作需要準備甚麼，像po文中母親還要求對方冷氣不夠涼、椅子不夠坐、不能碰水洗碗盤，這真的太誇張了。

也有其他業者說，希望應徵者可以分工合作的工作者，畢竟在工作場合，也比較不適合，家長應該適時放手讓小孩有獨立工作的空間，不過也歡迎家長陪同應徵，家長了解工作內容及環境後，會更放心讓小孩進入職場工作，但也有遇過媽媽已經在工作了，想讓自己的小孩來應徵，這樣家長也放心。