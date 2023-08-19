　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

▲▼前觀光局長周永暉。（圖／記者湯興漢攝）

▲觀光局前局長周永暉將接任首任觀光署長。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光局、氣象局將於9月15日改制為觀光署、氣象署，行政院昨(18日)與交通部討論署長人事，將由曾任觀光局長一職的周永暉出任觀光署長，氣象署長則由現任代理局長程家平接任。原周永暉規劃出任台鐵公司首任董事長，該人事變動也牽動新任台鐵董座人選仍待討論。

交通部觀光局、中央氣象局今年9月15日將升格改制為觀光署、氣象署，其中氣象署長因考量需具有氣象專業，因此規劃由氣象局代理局長程家平接任首任署長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署長一職則有多方人馬角力出任，傳出現任代理局長周廷彰、基隆市觀光及城市行銷處前處長曾姿雯、桃園市觀光旅遊局前局長楊勝評、台南觀光旅遊局代理局長林國華、高雄市觀光局長高閔琳等人都有意爭取，由於各方角力擺不平，一度傳出將由今年7月退休的觀光局前局長張錫聰先出任，不過張錫聰意願並不高。

如今再傳出將改由觀光局前局長周永暉出任署長，據了解，交通部長王國材已向行政院長陳建仁提出該人事方案，但該人事俟行政院核定才確定。

據悉，觀光署長人選在討論過程中，考量有意願人選都很優秀，難以抉擇，因今年需力拼600萬國際旅客量，明年要恢復疫情前的1200萬人次，評估要達成目標，需尋求業務熟悉、具衝高國際觀光客經驗的人選。

加上台鐵公司化後首任董事長原本規劃將由台鐵局前局長、觀光局前局長周永暉接任，未料台鐵工會不接受，內部更傳出若周永暉出任台鐵公司董事長，將引爆一波離職潮，對人才已產生斷層的台鐵恐怕雪上加霜，而觀光署長人選因各方角力難產中，由於觀光署掛牌在即，必須盡快決定人選，曾任觀光局前局長且對觀光業務熟悉的周永暉，意外成首任觀光署長黑馬人選。

至於台鐵明年公司化後首任董事長人選，則仍待後續交通部與行政院討論。

對此，交通部僅低調表示，相關人事待後續行政院核定後就會對外發布。

ET快訊
《驅魔麵館2》負評如潮！　韓媒嘆：喪失魅力
換完變頻空調「電費飆破7千元」！內行一聽點出關鍵
快訊／《金師傅》金旻載現身！　安孝燮出動壯漢保護他
南韓地鐵又傳隨機傷人！血濺地板
4歲弟「全身紅斑」！驗出1細菌感染　全家都中了
張惠妹霸氣開唱！　「驚喜飆組曲」粉絲聽哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

對流雨游擊快結束了！明天2地仍防雨彈　下周多個熱帶擾動醞釀

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

快訊／對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

台南土城聖母廟七夕月老馬拉松　信眾擲出「立杯」

山道猴子創作者揭「車圈渣女欺騙感情」慘痛過往：到處找男生蹭飯

別再殺行人！「還路於民」明天萬人遊行提5訴求　賴侯柯郭將出席

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

「聽心音找心病」串連活動開跑！　淡水馬偕為2百長者貼心服務

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

對流雨游擊快結束了！明天2地仍防雨彈　下周多個熱帶擾動醞釀

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

快訊／對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

台南土城聖母廟七夕月老馬拉松　信眾擲出「立杯」

山道猴子創作者揭「車圈渣女欺騙感情」慘痛過往：到處找男生蹭飯

別再殺行人！「還路於民」明天萬人遊行提5訴求　賴侯柯郭將出席

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

「聽心音找心病」串連活動開跑！　淡水馬偕為2百長者貼心服務

丁禹兮直播親了楊超越！製作人曝「互相安慰照」洩私下關係

電信大戰就是經典！生死局狂偷巴龍驚呆全場　血戰五場T1晉級世界賽

小黃2乘客想「後座直接來」！　遞1千趕運將下車：給點私人空間

85歲瓊瑤驚喜現身小巨蛋！　「超驚人狀態曝光」全場嚇傻

欣興電子桃園廠風管起火　警消搶救近2小時、無人受困受傷

陸軍演警告賴清德台獨言行　陸學者：「和與戰」台灣人民面臨重大選擇

林子偉首秀開局失誤、首打席保送　樂天2比8落後統一

打造年輕活潑的雲林　2023雲林電競派對決賽開戰

快訊／中華白展現拚勁　與強權韓國纏鬥到最後僅2分惜敗

郭正亮曝最新民調賴清德39.4%　揭原因「簡單講就是有總統樣子」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

4生肖「天生帶陰」！命理師警告：鬼月別去這些地方

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

《山道猴子》爆紅　作者經歷曝光

自備環保杯內用被趕　網曝星巴克店員苦衷

國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

Jake被控騙台人500萬善款！深夜發聲回應了

午後對流雨彈開轟！2縣市大雨特報　雨下到入夜

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

更多熱門

相關新聞

對流雨游擊快結束了！明天2地仍防雨彈　下周多個熱帶擾動醞釀

對流雨游擊快結束了！明天2地仍防雨彈　下周多個熱帶擾動醞釀

明天(20日)天氣將出現轉變，水氣開始減少，上午除中南部有短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫陣雨，中部以北及山區嚴防大雨；下周一到下周五(21日~25日)則將回到夏季午後雷陣雨型態。下周恐怕有多個熱帶擾動發展，除日本南方海面有熱帶擾動外，另南海和菲律賓也可能有熱帶擾動發展，是否成颱影響台灣仍待觀察。

國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

一條長雷雨帶掛著！對流爆發飄向台灣　專家示警：下午警戒到晚上

一條長雷雨帶掛著！對流爆發飄向台灣　專家示警：下午警戒到晚上

關鍵字：

觀光署氣象局署長周永暉程家平

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

4生肖「天生帶陰」！命理師警告：鬼月別去這些地方

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面