觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

▲觀光局前局長周永暉將接任首任觀光署長。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光局、氣象局將於9月15日改制為觀光署、氣象署，行政院昨(18日)與交通部討論署長人事，將由曾任觀光局長一職的周永暉出任觀光署長，氣象署長則由現任代理局長程家平接任。原周永暉規劃出任台鐵公司首任董事長，該人事變動也牽動新任台鐵董座人選仍待討論。

交通部觀光局、中央氣象局今年9月15日將升格改制為觀光署、氣象署，其中氣象署長因考量需具有氣象專業，因此規劃由氣象局代理局長程家平接任首任署長。

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觀光署長一職則有多方人馬角力出任，傳出現任代理局長周廷彰、基隆市觀光及城市行銷處前處長曾姿雯、桃園市觀光旅遊局前局長楊勝評、台南觀光旅遊局代理局長林國華、高雄市觀光局長高閔琳等人都有意爭取，由於各方角力擺不平，一度傳出將由今年7月退休的觀光局前局長張錫聰先出任，不過張錫聰意願並不高。

如今再傳出將改由觀光局前局長周永暉出任署長，據了解，交通部長王國材已向行政院長陳建仁提出該人事方案，但該人事俟行政院核定才確定。

據悉，觀光署長人選在討論過程中，考量有意願人選都很優秀，難以抉擇，因今年需力拼600萬國際旅客量，明年要恢復疫情前的1200萬人次，評估要達成目標，需尋求業務熟悉、具衝高國際觀光客經驗的人選。

加上台鐵公司化後首任董事長原本規劃將由台鐵局前局長、觀光局前局長周永暉接任，未料台鐵工會不接受，內部更傳出若周永暉出任台鐵公司董事長，將引爆一波離職潮，對人才已產生斷層的台鐵恐怕雪上加霜，而觀光署長人選因各方角力難產中，由於觀光署掛牌在即，必須盡快決定人選，曾任觀光局前局長且對觀光業務熟悉的周永暉，意外成首任觀光署長黑馬人選。

至於台鐵明年公司化後首任董事長人選，則仍待後續交通部與行政院討論。

對此，交通部僅低調表示，相關人事待後續行政院核定後就會對外發布。