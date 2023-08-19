一條長雷雨帶掛著！對流爆發飄向台灣　專家示警：下午警戒到晚上

▲一條長雷雨帶掛著，容易飄向台灣，專家示警下午到晚上要留意。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

今持續受對流雲系發展影響，氣象粉專表示，台灣附近有像一長條雷雨帶掛著，就在台灣不遠處，而且容易順著西南風飄過來，今天下午到夜晚必須多加留意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，中國華中有一個高空冷心低壓，衛星雲圖上可以清楚觀察到淺薄雲系逆時針旋轉，那就是冷心低壓位置，同一時間，在華南中低空也有一個低壓帶中心，讓西南風得以穩定的把水氣輸送到台灣周邊。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，由於華南沿海及台灣位於冷心低壓東南側，有較好的輻散條件及氣流上升運動，從台灣往西南延伸到中國華南沿海及南海北部，整個區域的大氣環境非常不穩定，配合西南風水氣，讓對流爆發相當旺盛，甚至還串聯起來，就像一長條雷雨帶掛著。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，整個軸帶上雷雨胞此消彼漲，就在台灣不遠處，而且容易順著西南風飄過來，今天下午到夜晚必須多加留意。

粉專強調，明天開始太平洋高壓逐漸西伸增強，把低壓帶及水氣往西推離，高空冷心低壓也會緩步減弱，大氣環境漸漸穩定下來，台灣天氣會穩定許多，將以午後雷陣雨為主。南部舒適的天氣也要結束了，下禮拜恢復夏天！

▲今日部分地區仍有午後雷陣雨。（圖／記者許靖騏攝）

中央氣象局指出，今日受低壓帶前緣對流雲系影響，台灣天氣還是不穩定，主要降雨落在午後，西半部和東部午後都可能降雨，尤其西半部有局部大雨機率。

氣象局預報員林定宜說明，明天(20日)將進入轉變期，水氣由多轉少，不過明午後仍有局部大雨，雨勢將稍緩和；下周一(21日)過後剩午後小規模降雨。另日本南方海面有熱帶擾動消長，下周是否發展成颱仍待進一步觀察。