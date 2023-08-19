　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一條長雷雨帶掛著！對流爆發飄向台灣　專家示警：下午警戒到晚上

▲▼一條長雷雨帶掛著，容易飄向台灣，專家示警下午到晚上要留意。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲一條長雷雨帶掛著，容易飄向台灣，專家示警下午到晚上要留意。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

今持續受對流雲系發展影響，氣象粉專表示，台灣附近有像一長條雷雨帶掛著，就在台灣不遠處，而且容易順著西南風飄過來，今天下午到夜晚必須多加留意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，中國華中有一個高空冷心低壓，衛星雲圖上可以清楚觀察到淺薄雲系逆時針旋轉，那就是冷心低壓位置，同一時間，在華南中低空也有一個低壓帶中心，讓西南風得以穩定的把水氣輸送到台灣周邊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，由於華南沿海及台灣位於冷心低壓東南側，有較好的輻散條件及氣流上升運動，從台灣往西南延伸到中國華南沿海及南海北部，整個區域的大氣環境非常不穩定，配合西南風水氣，讓對流爆發相當旺盛，甚至還串聯起來，就像一長條雷雨帶掛著。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，整個軸帶上雷雨胞此消彼漲，就在台灣不遠處，而且容易順著西南風飄過來，今天下午到夜晚必須多加留意。

粉專強調，明天開始太平洋高壓逐漸西伸增強，把低壓帶及水氣往西推離，高空冷心低壓也會緩步減弱，大氣環境漸漸穩定下來，台灣天氣會穩定許多，將以午後雷陣雨為主。南部舒適的天氣也要結束了，下禮拜恢復夏天！

▲▼北市午後雷陣雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲今日部分地區仍有午後雷陣雨。（圖／記者許靖騏攝）

中央氣象局指出，今日受低壓帶前緣對流雲系影響，台灣天氣還是不穩定，主要降雨落在午後，西半部和東部午後都可能降雨，尤其西半部有局部大雨機率。

氣象局預報員林定宜說明，明天(20日)將進入轉變期，水氣由多轉少，不過明午後仍有局部大雨，雨勢將稍緩和；下周一(21日)過後剩午後小規模降雨。另日本南方海面有熱帶擾動消長，下周是否發展成颱仍待進一步觀察。

ET快訊
殘忍畫面曝！20歲女騎車中　遭男友割喉慘死
竹科男年賺500萬　月花4萬養無業女友「1原因想逃」
快訊／10縣市豪大雨特報！　最新警戒區出爐
「台灣重刑犯」被劫走！　柬埔寨5槍手闖醫院劫囚
看朋友賺錢跟買AI股！「突接營業員電話」崩潰：沒錢了
20歲女騎士遭割喉亡！　神秘巧合曝
一條長雷雨帶掛著「飄向台灣」！　下午警戒到晚上
陸娛第1人！「一線主持人護李玟」開砲《好聲音》

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

「聽心音找心病」串連活動開跑！　淡水馬偕為2百長者貼心服務

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

行人走斑馬線被公車輾斃！民團號召明上街遊行：用雙腳對抗交通暴力

2023雲林電競派對8／19盛大開幕　打造奇幻仙俠風格的競技世界

一條長雷雨帶掛著！對流爆發飄向台灣　專家示警：下午警戒到晚上

共軍今海空軍演　民航局：台北飛航情報區「空中航行正常」

陪女兒應徵工作要求「也要請我做」！　一連串超扯面試提問網看傻

「還路於民」遊行前再傳公車撞死人　交長：駕駛應停車指差確認

共軍宣布台海周邊軍演　漁業署：若有公告會提醒船隻勿進入

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

「聽心音找心病」串連活動開跑！　淡水馬偕為2百長者貼心服務

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

行人走斑馬線被公車輾斃！民團號召明上街遊行：用雙腳對抗交通暴力

2023雲林電競派對8／19盛大開幕　打造奇幻仙俠風格的競技世界

一條長雷雨帶掛著！對流爆發飄向台灣　專家示警：下午警戒到晚上

共軍今海空軍演　民航局：台北飛航情報區「空中航行正常」

陪女兒應徵工作要求「也要請我做」！　一連串超扯面試提問網看傻

「還路於民」遊行前再傳公車撞死人　交長：駕駛應停車指差確認

共軍宣布台海周邊軍演　漁業署：若有公告會提醒船隻勿進入

星冰樂才排第二！營養師曝「星巴克飲料熱量排行榜」

疑發電機故障！彰化中華電信大樓地下室冒濃煙　人員緊急疏散

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

首度超越美國！中國成2023年Q2 iPhone全球最大市場

世界盃男籃熱身賽台灣開打　NBA球星瓦倫休納斯轟20分立陶宛奪勝

天兵媽陪女應徵仙草店「連我一起僱」　業者傻眼PO文...5萬人朝聖

王柏融9局代打遭三振　火腿1比2敗給歐力士

全球1800家分店！「這家手搖飲」在台灣卻不紅　他看懂策略：聰明

三星「零邊框」螢幕新技術　iPhone有望搭載

林子偉初亮相排6棒　餅總：一定有他的道理

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

4生肖「天生帶陰」！命理師警告：鬼月別去這些地方

《山道猴子》爆紅　作者經歷曝光

Jake被控騙台人500萬善款！深夜發聲回應了

自備環保杯內用被趕　網曝星巴克店員苦衷

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

午後對流雨彈開轟！2縣市大雨特報　雨下到入夜

更多熱門

相關新聞

午後對流雨彈開轟！2縣市大雨特報　雨下到入夜

午後對流雨彈開轟！2縣市大雨特報　雨下到入夜

強烈對流來了，氣象局今(19日)下午13時20分針對金門、南投發布豪大雨特報，其中金門出現豪雨，雨勢將持續到晚間。

一圖看未來一周「降雨三變化」　今午後轟大雷雨！警戒區出爐

一圖看未來一周「降雨三變化」　今午後轟大雷雨！警戒區出爐

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

午後大雷雨襲中北部　又有颱風生成機會！專家：下周去日本要留意

午後大雷雨襲中北部　又有颱風生成機會！專家：下周去日本要留意

大雷雨最終日防「急雨淹水」　明起連6天晴熱

大雷雨最終日防「急雨淹水」　明起連6天晴熱

關鍵字：

天氣氣象局大雨豪雨氣象雷雨台灣颱風論壇｜天氣特急

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

宜蘭IG打卡熱點「七路咖啡」歇業

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面