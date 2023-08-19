對流雨游擊快結束了！明天2地仍防雨彈　下周多個熱帶擾動醞釀

▲明天水氣減少，但午後仍有雷陣雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(20日)天氣將出現轉變，水氣開始減少，上午除中南部有短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫陣雨，中部以北及山區嚴防大雨；下周一到下周五(21日~25日)則將回到夏季午後雷陣雨型態。下周恐怕有多個熱帶擾動發展，除日本南方海面有熱帶擾動外，另南海和菲律賓也可能有熱帶擾動發展，是否成颱影響台灣仍待觀察。

中央氣象局預報員林定宜表示，明天水氣開始減少，這幾天影響台灣的低壓帶將向西退，台灣明天各地大多為多雲到晴，離島不定時有短暫陣雨；清晨陸風與西南風輻合作用，中南部明可能有零星短暫陣雨或雷雨，白天恢復多雲到晴，午後有熱力作用，各地有局部短暫陣雨，中部以北及山區嚴防局部大雨。

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林定宜指出，下周一到下周五水氣將更為減少，沒有低壓帶影響，將恢復夏季型午後雷陣雨天氣型態，各地多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部山區有局部短暫雷陣雨。下周六(26日)環境偏東風，東北部、東部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有短暫陣雨。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢（圖／氣象局）

溫度部分，明天高溫將回升1度，中部以北約33到34度，南部、東部、東南部約31到32度，台東有36度以上高溫機會。

至於未來是否有颱風生成，林定宜表示，日本南方海面有熱帶擾動，發展待觀察，預測路徑對台灣不會有影響；另外，下周菲律賓東方海面和南海，也有可能有熱帶擾動，會不會生成熱帶性低氣壓或颱風，會不會到台灣附近，都還要觀察，目前生成位置、強度和路徑都不太確定，但南海有熱帶氣旋發展將帶來較多水氣，可能帶來降雨，後期預測不確定性高，仍待時間近一點觀察。