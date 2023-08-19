30年輕男女AI變臉搞詐騙　花蓮民宿神還原「公安辦公室」曝光

▲調查局打詐中心偵破花蓮大型電信詐欺機房。（圖／調查局提供，下同）



記者劉昌松、黃資真／花蓮報導

花蓮地檢署日前偵破一起跨境詐騙案，共30名年輕男女躲在花蓮民宿，以AI變臉假冒大陸公安詐騙大陸民眾，不僅特地偽造公安局背板，還放有多件中國公安制服，手法相當細膩。檢警逮捕30名犯嫌後全部聲押，花蓮法院裁定29人羈押、1人10萬元交保。

檢警調查，電信詐騙集團利用暑假期間花蓮壽豐鄉某位置隱蔽的民宿成立機房，招攬年輕男女從事電信詐騙工作，成員包含在地原民青年、香港籍民眾，為避免遭查緝，還在大門口、四周道路裝設監視設備。

詐騙集團利用第一線人員電話詐騙大陸地區人民，機房成員穿著假公安制服、帽子及偽造公安局背板，營造公安局辦公廳舍場景，再以AI變臉程式假冒公安人員，提出偽造的人民檢察院公文，向大陸地區民眾進行跨境電信詐騙。

花蓮地檢署指揮高雄、台中、花蓮、新竹等5警調單位，17日上午持法院核發的搜索票到民宿搜索，當場逮捕蔡姓被告等30人。

從搜索畫面中可以看見，多達30名嫌犯全被壓制上銬，大多為年輕男性，為求增加可信度，他們打造假的公安局辦公室，偽造大陸公安局標語「對黨忠誠，服務人民」，一旁還放有多件公安制服與帽子。

檢方經複訊後，對蔡姓嫌犯等30人向法院聲請羈押，法院裁定29人羈押，1人以10萬元交保。