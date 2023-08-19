水煮蛋「剝完殼只剩蛋黃」讓他崩潰！專家曝原因　竟是雞蛋太新鮮

▲水煮蛋是十分常見的家常料理，但有民眾剝殼時連著大片蛋白一起剝下，感到十分崩潰。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

水煮蛋是常見的家常菜之一，不過對某些人而言，剝殼是件困難的任務。一名網友近日煮了許多水煮蛋，沒想到泡過冷水以後，剝殼仍舊相當痛苦，甚至會有「剝完殼幾乎只剩蛋黃」的情況，貼文曝光後瞬間引發討論。

這名網友在臉書社團「家常菜」分享照片，他日前煮了一鍋水煮蛋，剝殼前有泡水處理，沒想到事後處理蛋殼時，仍舊有大片蛋白一起剝落，導致成品相當難看，甚至還有「剝完幾乎只剩蛋黃」的情況出現。

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網友對此感到不解，不曉得為何泡完冷水以後，還是會出現這種情況，「是冷水泡不夠久嗎？先謝謝各位！」貼文引發討論後，不少人出言表示，「好像煮不夠熟哦」、「看起來是煮的時間不夠久」、「建議用電鍋煮蛋，每顆看起來都非常漂亮。」

▼雞蛋剝殼時連著蛋白一起剝下來，是許多人常碰到的困擾。（圖／翻攝臉書／家常菜）



事實上，這種困擾並非少數人才有，農委會畜產試驗所也曾經回應，如果雞蛋太過新鮮，蛋白與蛋殼之間會緊緊相連，煮完以後會很難取下，建議放在室溫2、3天，讓雞蛋消水失重，這樣水煮就比較不會黏殼。

此外，水煮蛋去殼以後，蛋白與蛋黃的接觸面會出現灰綠色物質，這種狀況也讓許多人感到困惑，農委會也曾對此解釋，這是因為加熱的時候，蛋白與蛋黃中的鐵反應，形成了硫化亞鐵，屬於正常現象，並不會有食安上的疑慮，可以安心食用。