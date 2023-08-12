被雞蛋敲頭慶生腦震盪「1年無法工作」　女求償135萬…判決出爐

▲女子在慶生會時被拿雞蛋敲頭，結果腦震盪、肌肉拉傷。（資料照／示意圖）

記者劉人豪／花蓮報導

一名陳姓男子與同為義工團的成員們，在花蓮民宿進行慶生會時，雞蛋敲頭方式幫女成員慶生，結果導致女成員腦震盪、肌肉拉傷，女成員提刑事附帶民事訴訟求償135萬5470元，花蓮地方法院判陳男需賠償4萬1470元。

判決書指出，陳男與謝姓女子都是義工團成員，2021年4月17日參加在民宿舉行的慶生會，陳男以雞蛋敲頭方式慶生，結果導致謝女頭部外傷合併腦震盪、肌肉拉傷送醫，謝女事後提起刑事附帶民事訴訟。

謝女指出，她頭被雞蛋用力敲擊，導致頭部外傷合併腦震盪及肌肉拉傷，因此支出醫療費用6470元、車馬費1萬元、12個月不能工作之薪資72萬元、保健品5千元、看護費7日共1萬4000元，且當時才剛洗完澡就被陳男無預警用雞蛋砸頭，當下被搞的全身都是蛋液很難堪，而且很暈眩，所以一併請求精神賠償60萬元，共135萬5470元。

謝男則認為，不瞭解為何謝女因此有十二個月不能工作，而且車馬費及精神慰撫金請求之金額都太高。

法院認為，診所診斷證明書未記載謝女因傷不能工作，請求賠償12個月不能工作之損失無理由，且醫師囑言部分，均未記載有因傷需專人看護，請求看護費尚屬無據；車馬費部分謝女無法提出證據證明有此部分支出；醫療以及保健品部份應予准許，精神上所受損害應以3萬元為相當，花蓮地方法院判陳男應賠償謝女4萬1470元；刑事部分，花蓮地方法院依傷害罪，判謝男拘役30天。