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陳吉仲今升農業部長！立院國民黨團列任內缺失　林為洲：他最不適任

▲國民黨立法院黨團1日舉行「撒錢主委升格部長 農業部長非『陳』不可？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團1日舉行「撒錢主委升格部長 農業部長非『陳』不可？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

實習記者陳泰宇／台北報導

農委會今（1日）正式升格為農業部，首任農業部長由原農委會主委陳吉仲出任。對此，立法院國民黨團副書記長吳怡玎指陳吉仲不僅對台灣農林漁牧毫無作為，甚至引進光電業者，導致我國糧食自給率從108年32.1％降到110年的31.3％，且每年都在下降；林為洲則以萊豬、陸禁台灣農漁產品等事，重批陳吉仲最不適任農業部長。

立法院國民黨團1日上午舉行「撒錢主委升格部長 農業部長非『陳』不可？ 」記者會，會中林為洲表示，自詡是屏東豬農之子的陳吉仲，當民進黨在野時，擔任中興大學特聘教授，高舉「反萊豬大將」旗幟，曾說過「死也要阻止萊豬進口」，民進黨執政之後，卻替萊豬背書，甚至連豬吃的營養食品的話，都能出自這位屏東豬農之子的口中。

林為洲指出，當台灣農漁產品遭到大陸禁止進口，陳吉仲唯一面對的作為只有101招－「撒錢補貼」，從未解決根本問題，包括產銷失序、外銷失利，台灣農產品外銷量節節降低，最不適任擔任農業部長的就是陳吉仲。

吳怡玎表示，陳吉仲在農委會主委時期，開放了日本核食、缺蛋缺了好幾年，還進口壞掉的雞蛋，且當台產石斑魚遭大陸禁止進口後，提出「班班吃石斑」措施，結果到最後還跳票；此外陳任內主張漁電共生，但無論是室內還是室外養殖池，只要上方蓋上光電板，池內的魚類根本就養不活，根本就是「毀魚」。

吳怡玎進一步指出，過去林務局不斷獎勵種林，台糖有許多土地用來種林，這對減碳、生態保育是非常重要的項目，結果陳吉仲說這些林地沒有太高的經濟價值，直接拿來種光電板。至於畜牧部分，仍是由毫無公權力的中央畜產會來執行畜產政策，唯一的功能也只是補助、再補助而已，對於豬肉價格飆漲，毫無任何作為。

游毓蘭則說，陳吉仲升任農業部長，讓農民們紛紛搖頭歎息；攤開數字來看，我國農業貿易節節衰退，111年上半年較前一年同期減少5.4%、112年上半年再較去年同期減少8.8%；去年開始成為我國農貿外銷市場前兩位的美國、日本，今年上半年產值也分別萎縮9％。

游毓蘭也強調，如果農業部成立，也只是重蹈過去補貼灑幣方式，又該如何對充滿熱情的青農，和期待未來的老農有所交代？陳吉仲接任農業部長，不要只會拍民進黨總統參選人賴清德的馬屁而已。

▲▼國民黨立法院黨團舉行「撒錢主委升格部長 農業部長非『陳』不可？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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