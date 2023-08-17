獨／首例！高中老師斜槓里長　循柯Ｐ借調模式「新北教局准了」

▲新店高中物理老師胡家瑒以借調模式斜槓當里長。（圖／胡家瑒提供）

記者楊惠琪／台北報導

39歲的台北市南港區西新里里長胡家瑒，原本是新北市新店高中物理老師，為了帶領左鄰右舍推動都更，去年底角逐里長選舉成功當選，考量避免影響教學工作，向學校申請借調，卻因沒有前例可循，一度卡關，後經權責機關不斷開會討論，日前總算通過此借調案，成為國內首位高中老師以留職停薪模式，借調當里長的個案。

在西新里長大的胡家瑒，從小就是個學霸，南港國中全校第一名畢業，後來就讀師大附中、台師大物理系，取得台大物理研究所碩士學位，在高中任教15年，月薪5萬多元，與妻子育有2女，但也因為買不起房，一直和雙親住在西新里老家。

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胡家瑒接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，隨著北市府推動東區門戶計畫，南港區成為城市發展重點，北流完工後也帶來新風貌，反觀只有成功橋一橋之隔的西新里，地點沒有比較差，但因為里內90%都是工業用地，難以推動都更，一直是南港區20個里中的後段班，軟硬體敬陪末座，甚至連一間診所都沒有，只有修車廠和工廠，生活機能很差，促使他參選里長的決心。

胡家瑒說，近兩年來，與左鄰右舍一起向市府爭取，希望在南港產專區中，讓西新里從工業住宅轉換成住商使用住宅，卻因為基地面積不夠遭擱置，為了鑽研都更法規，他還考取都市更新諮商師證照，但人言微輕，在鄰居鼓勵下「帶職參選」，選舉經費只花了不到5萬元就成功當選。

去年底里長就職，因里長是無給職，每個月領的是5萬元的里事務費，不少里長都維持本業、兼做里長，但礙於胡家瑒有公立高中老師教職身份，能否一邊當老師、一邊當里長，現行「公立各級學校專任教師兼職處理原則」並沒有明確規定。

胡家瑒說，為了不影響教學工作，因而向學校申請循前市長柯文哲模式，以借調方式、辦理留職停薪擔任里長一職，但以往只有大專院校有此前例，中學老師借調擔任里長，史無前例，一度讓教育部、新北教育局和學校傷透腦筋，經多次開會研議，後來依據「公立各級學校專任教師借調處理原則」通過借調案，也創下高中老師借調當里長的第一人。

擁有物理專業的胡家瑒，鄰里間稱他是「里長老師」，不但服務里民，暑假期間還擔任學校科學營隊的物理指導老師。他說，從高中老師斜槓當里長，放棄原本每月固定的教職收入，雖然每個月有5萬元的里事務費，但光是支付辦公室水電費、紅白帖與活動經費，幾乎所剩無幾，只能靠吃老本，和在小學擔任老師的太太維持家計。

▲擁有物理專長的胡家瑒（左一），暑假擔任轄區學校科學營隊的講師。（圖／胡家瑒提供）

「老師也可以斜槓當里長，幫助更多人實現居住正義」，胡家瑒說，收入是很現實的問題，但如果現在社區、家裡需要我，願意暫別校園、投身里長工作，就像他常在課堂上跟學生說，「要勇敢嘗試，不要侷限各種可能」，他只是身體力行示範給學生看，人生可以有多種可能。

胡家瑒還說，里長一職在台灣是很畸形的存在，不但沒有正式薪水，也沒有年終、考績獎金，「如果安安分份當一個陽春里長，真的會窮死」，無法吸引更多有抱負、有願景的年輕人投入，政府應該重新思考里長的定位。

新北市教育局表示，此案由北市南港區公所敘明借調原因及業務需要，學校經過校務及業務運作狀況等綜合考量後，核准借調案。





▲西新里里長胡家瑒經常騎著電動滑板車巡視鄰里。（圖／胡家瑒提供）