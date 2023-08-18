陸研擬中止ECFA惠台關稅　張斯綱疑：賴清德支持還是反對？

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於中國大陸商務部新聞發言人日前宣佈對台貿易壁壘調查最新進展，並依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，國民黨台北市議員張斯綱說，民進黨曾主張要廢除ECFA，面對北京恐嚇終止ECFA執政黨應該要感到開心，怎麼對岸一喊要終止ECFA後反倒緊張起來？質疑「民進黨主席賴清德支持ECFA還是反對ECFA？」

張斯綱今日在臉書發文質疑，2011年總統蔡英文競選時，聲稱ECFA是糖衣毒藥，並承諾若民進黨上台就會發動廢止ECFA的公投，結果執政至今，廢止ECFA公投辦在哪裡？

事實上，張斯綱指出，根據ECFA協議文本第16條中止條款，「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起30日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第180日終止」。此外，貿易局的網站也透露，若中國大陸未盡善意屢行ECFA，經政府評估後覺得有必要，即可主動終止，不需對方同意。

張斯綱認為，民進黨曾主張要廢除ECFA，面對北京恐嚇終止ECFA執政黨應該要感到開心，怎麼對岸一喊要終止ECFA後反倒緊張起來？經濟部還澄清「相關的貿易機制行之有年，不宜政治化」，質疑「賴清德支持ECFA還是反對ECFA？」