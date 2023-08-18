徐巧芯批賴勁麟創協會赴陸賺中國錢　台灣服協打臉：當時賴已卸任

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

議員徐巧芯今（18日）指出，民進黨立委賴品妤之父賴勁麟所發起的「財團法人台灣服務業發展協會」2015年曾赴中國交流，賴品妤則因反服貿而出名，批賴家包牌「政治跟錢賴家都要！」，財團法人台灣服務業發展協會稍早發聲明回應，8年前舉辦深圳東莞考察團時，賴勁麟已經卸任，切勿為個人政治利益任意抹黑，阻礙產業發展、抹煞全體會員之努力。

徐巧芯指出，賴品妤一向以來都是「抗中保台」的代表人物，且逢中必反也是她的特色。但老爸發起的協會賺大陸錢，女兒則以反服貿賺政治紅利，質問這種包牌策略是不是太貪心、太雙標、太虛偽了呢？

對此，社團法人台灣服務業發展協會發聲明表示，協會致力於推動台灣品牌轉型升級、拓展國際市場；並經常支持與主、協辦各項海外拓銷活動，例如2017年新加坡考察團、2019年美國考察團⋯等。

台服協指出，惟今有特定政治人物意圖操弄議題，無端將本會八年前舉辦深圳東莞考察團一事刻意扭曲解釋，本會深感遺憾。經查，賴勁麟先生擔任理事長任期為第二、三屆，期間為2007年底至2014年初。本會舉辦深圳東莞考察團時，其業已卸任理事長；又以，本會相關活動皆為依據協會宗旨、理監事會議決議辦理之合法、正常交流行為。

台服協表示，本會針對惡意中傷之言論特此發出嚴正聲明。本會為依法設立之人民團體，亦無黨派色彩；市場開拓不易，籲請各界共同支持台灣商業服務業品牌，切勿為個人政治利益任意抹黑，阻礙產業發展、抹煞全體會員之努力。