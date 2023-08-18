雙龍林道涵養菇蕈類逾60種　山林巡護及菇類調查成果斐然

▲簇生鬼傘。（圖／林業署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署與信義鄉雙龍社區發展協會合作，執行「雙龍社區山林巡護及菇類調查計畫」，發現林道內蘊含豐富的菇蕈類：經初步調查鑑定，有爪哇肉盤菌、簇生鬼傘等22種，待鑑定菌種39種，令人驚嘆不已。

林業署南投分署指出，雙龍林道位於信義鄉雙龍村後山，屬濁水溪流域集水區範圍，海拔高度變化從1290至1680公尺，全年氣候涼爽宜人，午後容易起霧；自每年3月起因天氣慢慢轉暖，歷經寒冷刺激而蟄伏在土壤或枯木的菌絲體，適逢春雨來臨，此時率先出現的水晶蘭及台灣金線蓮等菇蕈類，即如雨後春筍般自林道兩旁或枯木上不斷冒出。

▲▼具有微毒無法食用的黃裙竹蓀；夏天常出現於中海拔針闊葉樹林地上單生的紫絨絲膜菌。（圖／林業署南投分署提供）

南投分署表示，從林道2.5K處布農族傳統獵寮處的簇生鬼傘，至4K可遠眺日月潭處的馬勃菌，經專家鑑識有多孔菌類、果凍類菌、淡黃木層孔菌、皮革菌、安洛小皮傘、蠔韌革菌、綠褶菇、黃色黏菌、裂褶菌、毛頭鬼傘又稱雞腿菇、果凍菌類(花耳)、五炳地星、摺菇、簇生鬼傘、鬼傘、網紋馬勃、假芝、小網孔菌及小皮傘屬等22種，另有39種需再回實驗室進行鑑定；遊客若以步行方式前進、仔細觀察，肯定會感到驚豔。

▲▼俗稱竹蓀、又名竹笙的長裙竹蓀；又稱仙女棒、律師的假髮的毛頭鬼傘。（圖／林業署南投分署提供）

南投分署長李政賢認為，雙龍林道自然資源及人文資源條件豐富、獨特，深具發展生態旅遊潛力，以生態旅遊推動部落永續發展，籍由行政機關與在地部落執行社區林業計畫，除可讓雙方溝通管道更順暢，亦可讓族人瞭解在地部落的生態之美，歡迎各位民眾前來雙龍林道探索林道之美。