潮州警擴大辦理治安座談會　百人參與警民合作共同守護社區

▲潮州警分局17日召開「112年度社區治安會議」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局於17日在分局三樓大禮堂，邀請轄內社區居民與會召開「112年度社區治安會議」，會中除向鄉親們報告轄區治安、交通狀況外，並以活潑生動方式向民眾宣導反詐騙及交通安全等與民眾切身相關的議題；而轄區縣議員吳慈慧詢問警方針對防制詐騙如何因應，警方則表示於社區集會場所加強宣導各類型詐騙手法，並以案例宣導方式加深民眾印象，避免民眾被騙。

這場治安會議，邀請轄內潮州、竹田、新埤、來義等公所及潮州鎮代表、潮州鎮各里長、社區發展協會代表、國中、小校長、鄉親近百人參與；轄內的縣議員吳慈慧及越秋女更到場，關心社區治安、凝聚共識。

為確保民眾交通安全，警方在會中以2022年以來轄區內發生的車禍做案件，以影片播放的方式逐一分析，讓民眾留下深刻印象，達到預防作用。

而與鎮民代詢問表針對路口廣告招牌及建商施工圍籬等道路障礙，警方如何確保用路人安全？警方表示，轄區招牌非固定道路障礙會，加強取締及編排清道專案清理，另路口建商圍籬影響視線之固定物障礙，將函轉該管路權機關報請拆除改善違規，以維護用路人安全。

潮州分局長林明波表示，為維護社會治安與交通安全，除透過警察全天候不間斷執行勤務外，亦需要潮州鎮、竹田鄉、新埤鄉及來義鄉的全體居民支持，若發現可疑人事物亦請立即通報警察，以針對可能發生之犯罪與交通事故加以預防。期待透過這次社區治安會議，強化民眾自我保護之意識，藉由警民間之通力合作，共同打造「治安平穩、交通順暢」的城市。