花蓮孝子捐肝救父！1家躺2病人生活陷困頓　亟待援手拉一把

▲▼立委傅崐萁整合善款轉贈救助金。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所日前在社區訪查過程中，發現28歲王姓鄉民於7月因移植肝臟給病父，短時間內僅能留職停薪在家休養，王母為了照顧生病家人無奈辭去工作，家裡頓失主要經濟來源，父子2人面臨身心健康衝擊，家庭經濟拮据瓶頸急需被救助。

鄉長游淑貞得知訊息立即啟動救助平台資源，16日上午特地會同社會課長周澤生與王淑娟村長親往探訪現況，對王男自願捐肝臟救父的孝行再三嘉許，並且發放衛福部「強化社會安全網－急難紓困」慰問金1萬5千元，同時協助多方轉介申請補助，希望能再獲各界資源挹注，以因應後續王父醫療開銷，緩解家裡困頓。

社會課長周澤生表示，王男原在百貨批發公司任職，月收入4萬元，其弟目前就讀大四，去年大學畢業的姊姊則在北部工作所得須還學貸，因父親生病無工作，家裡經濟主要來源為案主薪資和王母從事臨時工收入勉強維持，但王母為了照顧病弱丈夫，於4月辭去工作；上個月移植肝臟給父親，所幸有慈濟醫院協助申辦重大傷病卡、減免大多數的醫療費用，目前遵循醫囑在家休養無法工作，家裡經濟陷入入不敷出。

孝順不能等！援苦救難不能等！游淑貞非常感動其孝行，速啟動鄉公所仁愛基金救助平台，針對王家給予經濟上的救助。

游淑貞表示，仁愛基金救助平台4年來緊急救援數百個家庭、千餘件個案輔助，感謝幕後長期挹注鄉內社福資源的善心公益夥伴，溫馨的大愛能量方能持續救苦到位，後續關懷追蹤定也是公所責無旁貸的社會任務。

