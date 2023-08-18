邀侯柯談合作「不預設立場」　郭台銘：沒有說我非要怎樣不可

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚引用「三隻小豬」的故事，呼籲在野要合作，並表示將邀總統參選人柯文哲、侯友宜參加主流民意大聯盟，一起喝咖啡，在此聯盟框架下談合作，但外界也好奇是否該合作有郭當副手或不選的選項，對此，郭台銘今（18日）表示，民意大於黨意，公益大於私利，在此原則下，幾個有意角逐的坐下來談，「至於結論是什麼，我不預設立場，沒有任何的說我非要怎樣不可」。

▲郭台銘18日到台北萬華忠勤里出席里長方荷生的座談會。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘昨引用三隻小豬故事，呼籲在野合作，並表示他提出主流民意大聯盟，他將邀請柯文哲跟侯友宜一起參加，大家一起喝咖啡，在此大框架下好好談談，彼此合作，一起打敗賴清德這隻大野狼。媒體人張禹宣質疑，所謂主流大聯盟，有沒有郭台銘當副手或不選的選項？如果有，當然能夠出席，否則只是一場騙局，前提還是郭得說話算話。

郭台銘18日中午到台北市萬華忠勤里出席里長座談會後，被問昨以三隻小豬故事邀喝咖啡，是打算共同推出一組候選人？裡面是否一定要有他？郭台銘回應，他剛拋出此議題，需要大家深思熟慮，目標是政府政權要更替；台灣跟烏克蘭不一樣，怎樣要和平不要戰爭、要經濟繁榮、年輕人不再低薪、老人得到照顧、小孩願意生、買得起房子，且政府要清廉，因此現在民意是希望改變，所以他勤看基層。

郭台銘也說：「我這一輩子是有執行力的人，我不願意在辦公室看東西，我願意到現場去學，所以我是希望，時間到了，我一定會盡快跟各位宣布。」

郭台銘表示，如果大家共同目標是換人或換黨來做，至於怎麼做，目前是有意角逐的候選人坐下來談，民意大於黨意，公益大於私利，在此原則下，幾個有意角逐的坐下來談，「至於結論是什麼，我不預設立場，沒有任何的說我非要怎樣不可」，只要能政黨輪替、台灣能重新定位，不再戰爭、追求和平、台灣經濟走上黃金30年，所以他希望跟所有主流民意候選人交換意見，如果大家理念相同，彼此自然會用智慧解決所有主流民意所期盼的。