嗶哩嗶哩第2季少虧51%　CEO看好全年盈虧打平

▲嗶哩嗶哩。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網路影音平台「嗶哩嗶哩」（Bilibili、B站）最新財報顯示，Bilibili第2季總營收為53.04億元（人民幣），年增8%；淨虧損15億元，較去年同期收窄23%；經調淨虧損9.64億元，同比收窄51%。

B站CEO陳睿在電話會議中表示，今年第2季，公司通過提升經營效率獲得更高的槓桿效率，總運營費用和銷售及營銷費用分別同比下降14%和22%，「這些舉措有效使得經調整淨虧損同比收窄51%。」

陳睿也強調，「我認為我們今年全年虧損收窄的目標是能實現的，而且明年盈虧平衡的目標也是能實現的。」

B站CFO樊欣則進一步表示，第4季有機會實現正向運營現金流，「公司將在下半年進一步提升毛利率，實現2024年盈虧平衡的目標，繼續努力確保新產品的發行，實現增毛利、減虧損的目標。」

從財報中可以發現，第2季B站毛利潤為12億元，同比增長66%，毛利率連續四個季度持續提升，從15%提升至23.1%。

另外，對於外界最專注的UP主（創作者）收入，財報顯示，第2季B站提供收入分成為22億元，同比增加8%，有超過158萬UP主在B站上獲得收入，同比增長40%。

同時，除了創作激勵外，透過直播帶貨和視頻（影片）帶貨獲得收入的UP主人數同比增長超220%。

不過，曾是B站核心業務的遊戲方面，第2季的表現就較為低迷，受缺少新遊戲推出及個別遊戲收入下降影響，B站遊戲總營收為8.9億元，同比下降15%。