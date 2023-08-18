　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

嗶哩嗶哩第2季少虧51%　CEO看好全年盈虧打平

▲▼嗶哩嗶哩,Bilibili,B站。（圖／CFP）

▲嗶哩嗶哩。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網路影音平台「嗶哩嗶哩」（Bilibili、B站）最新財報顯示，Bilibili第2季總營收為53.04億元（人民幣），年增8%；淨虧損15億元，較去年同期收窄23%；經調淨虧損9.64億元，同比收窄51%。

B站CEO陳睿在電話會議中表示，今年第2季，公司通過提升經營效率獲得更高的槓桿效率，總運營費用和銷售及營銷費用分別同比下降14%和22%，「這些舉措有效使得經調整淨虧損同比收窄51%。」

陳睿也強調，「我認為我們今年全年虧損收窄的目標是能實現的，而且明年盈虧平衡的目標也是能實現的。」

B站CFO樊欣則進一步表示，第4季有機會實現正向運營現金流，「公司將在下半年進一步提升毛利率，實現2024年盈虧平衡的目標，繼續努力確保新產品的發行，實現增毛利、減虧損的目標。」

從財報中可以發現，第2季B站毛利潤為12億元，同比增長66%，毛利率連續四個季度持續提升，從15%提升至23.1%。

另外，對於外界最專注的UP主（創作者）收入，財報顯示，第2季B站提供收入分成為22億元，同比增加8%，有超過158萬UP主在B站上獲得收入，同比增長40%。

同時，除了創作激勵外，透過直播帶貨和視頻（影片）帶貨獲得收入的UP主人數同比增長超220%。

不過，曾是B站核心業務的遊戲方面，第2季的表現就較為低迷，受缺少新遊戲推出及個別遊戲收入下降影響，B站遊戲總營收為8.9億元，同比下降15%。

ET快訊
獨／結束268天冰封！　台中貨櫃女屍火化
快訊／偵測到大量閃電！　12縣市大雨特報
Melody「我都睡不著覺」一直掉眼淚！　醫示警3病症前兆
台大AV女優1周要5次！　認出道前「天天約砲」
快訊／神鬼女會計A走6000萬　判決出爐！
快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市
好市多乾酪含「環氧乙烷」　衛生局出手！最重罰2億
快訊／好市多出包下架商品　補償出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

診療室慘叫一聲…爸媽衝進見「4歲女兒失禁亡」！殘忍枉死真相曝

嗶哩嗶哩第2季少虧51%　CEO看好全年盈虧打平

凌晨4點通知「航班提前3.5小時起飛」　陸女傻眼：我早上才看到

不明魚類襲擊遊客！15艘船拉1.8公里大網揪元兇　僅撈到螃蟹和幾條魚

直播帶貨1萬支紅酒5秒售罄　哈登首冠竟是「銷冠」

「無人不知」的鄰居！　陸男開跑車「轟鳴炸街」刷存在感

iPhone將進入生產旺季　鄭州富士康開3.5萬元獎勵金招工

中共政治局常委會：防汛抗洪救災「取得重大階段性成果」

網紅自爆與親妹+女友亂倫3P！妹妹懷孕大肚照曝光...網驚：毀三觀

坐網約車上班「顛到傷殘」　妙齡女多處骨折獲賠100萬

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

診療室慘叫一聲…爸媽衝進見「4歲女兒失禁亡」！殘忍枉死真相曝

嗶哩嗶哩第2季少虧51%　CEO看好全年盈虧打平

凌晨4點通知「航班提前3.5小時起飛」　陸女傻眼：我早上才看到

不明魚類襲擊遊客！15艘船拉1.8公里大網揪元兇　僅撈到螃蟹和幾條魚

直播帶貨1萬支紅酒5秒售罄　哈登首冠竟是「銷冠」

「無人不知」的鄰居！　陸男開跑車「轟鳴炸街」刷存在感

iPhone將進入生產旺季　鄭州富士康開3.5萬元獎勵金招工

中共政治局常委會：防汛抗洪救災「取得重大階段性成果」

網紅自爆與親妹+女友亂倫3P！妹妹懷孕大肚照曝光...網驚：毀三觀

坐網約車上班「顛到傷殘」　妙齡女多處骨折獲賠100萬

大劉雨柔5歲「還叫姐」被罵心機綠茶！國光女神苦笑求饒…揭職場1眉角

安以恩成台灣第2位歸化足球員　台灣妻剛生下寶貝兒

孝子喊吃飯父竟離奇失蹤　暖警員超細心...發現失智翁躲老宅

山道猴子超多二創！創作者發聲明「情況越來越失控」：沒用IG、FB

《之前的我們》爛番茄指數近滿分　走過了八千世，只為此生與你相遇

吸得到多汁果肉！　夏季限定「玉荷包手搖杯」升級回歸了

「門口都是菸頭」鄰居快抓狂　賭客不爽輸錢怒檢舉...警逮22人　

柯文哲甩鍋又一樁？　黃珊珊：柯是解決20年來北投纜車爛攤子的人

政院推道安基本法草案為選情拆彈？　綠委點關鍵：絕非臨時抱佛腳

診療室慘叫一聲…爸媽衝進見「4歲女兒失禁亡」！殘忍枉死真相曝

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

大陸熱門新聞

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

博士被騙到緬甸詐騙　每天工作18小時

網紅自爆與親妹+女友亂倫3P！妹妹懷孕大肚照曝光

她搭機在萬米高空！意外拍下「窗外努力求生一幕」

少女陪酒8男「喝到吐血」走絕路亡！KTV被判賠73萬

台灣姑娘見證「北京20年發展」

皇帝背後為何有扇子？竟是「恐怖武器」

陸研擬中止ECFA惠台關稅　國台辦回應

恆大聲請破產保護並非破產…專家讚是高招

陸揪「山寨版」樂高玩具公司 搜出160餘萬盒...涉案資金達48億元

疫後兩岸脫鉤　左正東籲廢除限制性旅行措施

全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市 充電10分鐘行駛400公里

支付寶推國際版　可綁定5大主流國際信用卡

22歲小妹遭暗黑交易50萬賣掉…人肉轉運到緬甸

更多熱門

相關新聞

嗶哩嗶哩CEO：公司目前最關注「讓UP主賺錢」

嗶哩嗶哩CEO：公司目前最關注「讓UP主賺錢」

中國大陸影音網站「嗶哩嗶哩」（Bilibili）第一季持續虧損，最近更爆出了「停更潮」。對此，嗶哩嗶哩CEO陳睿表示，目前讓UP主賺錢是B站整個公司最關注的工作，「過去一年B站UP的商業化有了顯著加強，未來B站會持續提升UP主的商業化能力。」

退役士官陸網洩愛國者資訊　國防部霸氣警告

退役士官陸網洩愛國者資訊　國防部霸氣警告

B站大票網紅集體宣布停更　背後原因被挖出

B站大票網紅集體宣布停更　背後原因被挖出

谷阿莫選時力決策委員　微博、B站被封

谷阿莫選時力決策委員　微博、B站被封

新流量密碼！陸網瘋「做飯糊弄學」

新流量密碼！陸網瘋「做飯糊弄學」

關鍵字：

bilibili嗶哩嗶哩B站

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

《金師傅》男星0偽裝逛士林夜市！

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面