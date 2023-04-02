B站大票網紅熬不住了！「集體宣布停更」　背後原因被挖出

▲陸影音平台B站創作者停更潮。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

記者鄭思楠／綜合報導

「在這裡要和大家說一件事情，就是從今天開始我們要暫時停更了」，陸影音平台B站用戶近日驚訝發現，很多自己追蹤許久的網紅發布了暫時停止更新的影片，表示短期內不會再上傳新的內容。停更原因方面，大部分網紅均表示，平台收益減少、收支難以平衡是停止更新的主要原因。

據《南方財經》報導，雖然先前B站也有網紅因各種原因主動或被動停更，但多名網紅密集地公開宣布暫停更新卻並不多見。據不完全統計，本次宣布停更的包括知名懸疑推理網紅、2019年B站百大網紅「怪異君」（265萬粉絲），知名遊戲區網紅「靠臉吃飯的徐大王」（385萬粉絲），剛剛獲得2022年B站百大網紅的「-LKs-」（311萬粉絲）以及數名粉絲量在數十萬到數萬的中腰部網紅。

此前，自2022年年中至2023年第一季，已有諸多網紅主動宣布停更或再未更新過新影片，其中包括「探索吧芋圓」、「真探唐仁傑」、「逗川kshadow」等多名網紅。

宣布停更的網紅在解釋如此的選擇的原因時列出的理由各不相同，例如「-LKs-」表示，停更主要是想要休息，但大部分網紅均提到了一項相同的原因-收入下滑：怪異君在直播宣布停更時表示，解散帳號團隊的主要因為經濟原因。靠臉吃飯的徐大王則坦言做影片不賺錢甚至虧錢，全靠在早期吃到平台發展的紅利支撐。

「B站的獎勵機制今年進行了很大調整」，一名在B站擁有數萬粉絲的網紅表示，一條各項數據和去年差別不大的影片內容，B站給到創作者的收益可能只有去年的1/3到1/2。

2022年3月，B站網紅「覓渡Dzg」發布B站動態提到，「B站創作激勵改版，直接減少80%。」隨後有多個網紅發布類似內容表示創作激勵收入下降了50%-80%，而據B站客服留言回應，改版後的創作激勵計劃目前確已上線。

依靠單車旅行收穫廣泛關注的戶外網紅「徐雲流浪中國」此前也曾公開發布自己獲得的收益，當時他已在B站發布240條影片，總播放量1.8億，收益總數僅為17萬元（人民幣，下同）。

近年來隨著B站的持續虧損，B站的激勵金額也在持續下降。但同時，B站給網紅的影片激勵總額達到新高。3月30日，B站發布2022年全年業績，財報顯示其2022年給網紅分成達到91億元，年增17.9%，此數據占了B站2022年營業總成本的一半。

分析指出，B站的經營收入增速未能跟上整體流量增速，每個網紅的收益遭到一定程度的稀釋。財報顯示，2022年B站月活用戶年增長25.9%，每名活躍用戶平均日使用時長年增長46.7%，兩相疊加之下，流量增速遠高於給創作者分成的增速，單位流量的分紅數額自然也不可避免地隨之減少。

在中國流媒體平台整體流量幾近見頂的大背景下，B站進一步降本增效，但如何留下乃至再次激發網紅的內容生產力有待觀察。