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退役士官陸網洩漏「愛國者飛彈」資訊　國防部一句話霸氣警告

▲▼漢光34號演習,愛國者飛彈,愛國者三型飛彈,空防,防空飛彈,美國對台軍售案,PAC-3。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍愛國者飛彈連的退役士官，在大陸社群網站「B站」洩漏相關資訊，遭質疑是否洩密。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

一名自稱是國軍愛國者飛彈連的士官，日前在大陸社群網站「B站」（bilibili）聲稱，要癱瘓一個飛彈連，必須先攻擊發電車等言論，恐有洩密嫌疑。對此，「政治作戰局長」楊安中將在立法院備詢時強調，「該退役士官若有任何動作，我們一定會採取下一步」。

民進黨立委林靜儀指出，有自稱是國軍愛國者飛彈部隊的士官，在大陸社群平台「B站」（bilibili）發布愛國者飛彈相關訊息，恐有洩密嫌疑。

內容提到，要癱瘓一個愛國者連，要看是否在野外，若在野外要摧毀它的發電機或雷達，因為發電機供應電源給車廂跟雷達；但如果是營區內的愛國者連，只摧毀發電機沒用，因為營區內都有發電機可以發電。

▲▼立委林靜儀針對退役士官在中國「B站」談論愛國者飛彈相關資訊，質詢國防部。（圖／翻攝自YouTube／立法院）

▲立委林靜儀針對退役士官在大陸「B站」談論愛國者飛彈相關資訊，質詢國防部。（圖／翻攝自YouTube／立法院）

楊安對此表示，有掌握此訊息，經查證相關言論屬於「公開資訊」與「個人觀點」，並未涉及核心機密，初步調查是退役士官，未來將針對現役、離退官兵強化反情報教育。

林靜儀質疑，該名士官的目的，是否在展現自己手頭上有情報，想要待價而沽，等對方找上門。

楊安對此強調，國軍平常有跟國安單位建構聯防機制，這名退役士官若接下來有任何動作，「我們一定會採取下一步動作」。

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