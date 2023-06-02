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嗶哩嗶哩持續虧損　CEO：公司目前最關注「讓UP主賺錢」

▲▼嗶哩嗶哩,Bilibili,B站。（圖／CFP）

▲大陸影音網站嗶哩嗶哩。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸影音網站「嗶哩嗶哩」（Bilibili）第一季持續虧損，最近更爆出了「停更潮」。對此，嗶哩嗶哩CEO陳睿表示，目前讓UP主賺錢是B站整個公司最關注的工作，「過去一年B站UP的商業化有了顯著加強，未來B站會持續提升UP主的商業化能力。」

嗶哩嗶哩6月1日公布2023年第一季財報，財報顯示，嗶哩嗶哩第一季營收達51億元，同比增長0.3%；淨虧損為6.296億元，同比收窄72%；經調整淨虧損為10億元，同比收窄38%。

嗶哩嗶哩CFO樊欣在財報電話會上強調，今年重點很明確，就是提升毛利和降低淨虧損，「未來有信心在控制成本和費用的同時，進一步提升毛利率，運營費用也會同比下降，實現淨虧損進一步收窄。」

具體業務方面，第一季嗶哩嗶哩遊戲收入11億元，同比減少16.7%；增值服務（主要包含直播等業務）收入22億元，同比增長5.1%；廣告收入13億元，同比增長22.2%；IP衍生品及其他營收5億元，同比減少15.5%。

嗶哩嗶哩先前爆出「UP主停更潮」，有媒體報導指出，由於內容創作收入太低，大量UP主已經停更。對此，嗶哩嗶哩CEO陳睿回應，這個說法是誤導，「B站有超百萬UP主，但文中提到的只有三位，而且兩位在新聞發出後還在更新。」

陳睿透露，今年第一季透過B站獲取收入的UP主同比增加接近50%，而且，UP主通過廣告、直播、用戶付費等手段獲得收入的人數也比去年也多得多。

談到「創作激勵」降低的問題，陳睿解釋，創作激勵是為沒有營收能力的UP主提供的收入，可以認為是平台補貼，主要提供給萬粉以下的UP主，但萬粉以上的UP主，需要逐步幫助對方找到通過B站掙錢的手段，例如廣告、直播等，「創作激勵對主流UP主群體的收入沒有什麼影響。」

陳睿也強調，目前讓UP主掙錢是B站整個公司最關注的工作，無論是提供商業收入的花火系統、還是開發直播等營收模式，都為UP主提供了更多獲得收入的可能性，「過去一年B站UP的商業化有了顯著加強，未來B站會持續提升UP主的商業化能力。」

根據財報，今年第一季，有150萬UP主在B站獲得收入，B站UP主月均投稿量為2250萬；去年一季度，有110萬UP主在B站獲得收入，月均投稿量為1260萬。

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