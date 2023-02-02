新流量密碼！陸美食圈風靡「做飯糊弄學」　博主狂吸6萬粉絲

記者蔡儀潔／綜合報導

美食影片一直是社群平台的熱門賽道，然而近期大陸美食博主卻走向另一個極端，即「做飯糊弄學」，憑藉省時省力省錢的「高效率」，以及葷素難辨的菜色，在網路引發流行。網友紛紛PO出自己做的菜色，並自嘲「我和我爸做飯真的是一個糊弄學，一個湊合學」。

▲「做飯糊弄學」相關博主。（圖／翻攝自搜狐四象工作室）

據《搜狐四象工作室》報導，曾經的大陸美食博主走的是精緻詳盡路線，炒一盤麻婆豆腐都能從泡黃豆開始，然而最近美食圈「風雲突變」，從萬物自己做的極端，走向了另一個極端，即糊弄學。

幾位活躍於嗶哩嗶哩bilibili影音平台的「吃飯糊弄學」博主，憑藉葷素難辨的菜色，在一眾美食博主中有了屬於自己的固定粉絲群體和個人特色。

▲「一口香雞腿」的影片。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩）

其中一位博主「一口香雞腿」便是無論剛買的蔬菜，還是吃剩的炸雞、隔夜米飯、冷凍水餃，通通都能丟進一個鍋裡煮，再加點「保命的粗糧」和蘑菇，雖然賣相像剩菜，卻能頓頓做出新創意，觀眾永遠想不到下一個扔進鍋裡的會是什麼。

靠著「糊弄」影片，「一口香雞腿」粉絲數超過6.2萬，累計播放量超過1400萬，其中《有手就會黃燜雞》的播放量超過267萬。網友紛紛笑說，「這些東西可以在我的胃裡相遇，但不能是嘴裡」、「小時候在村裡我奶奶給汪汪隊熬飯就這麼整」。

▲漢堡王吃剩的雞肉做成特製飯。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩）

為何吃飯要「糊弄」呢？報導指出，最常糊弄吃飯的人群是留學生、「社畜」、「95後」、獨居者、瘦子及減肥群體，這些人在生活中要麼是工作或學業太忙沒時間做飯、要麼合租不方便做飯、要麼獨居或食量小。

報導稱，選擇「吃飯糊弄」的原因或許不是真的生性懶惰，而是基於現實原因，想省時、省力、還省錢，又想吃上一口住家飯，就只能想盡辦法「糊弄」。