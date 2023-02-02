　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新流量密碼！陸美食圈風靡「做飯糊弄學」　博主狂吸6萬粉絲

記者蔡儀潔／綜合報導

美食影片一直是社群平台的熱門賽道，然而近期大陸美食博主卻走向另一個極端，即「做飯糊弄學」，憑藉省時省力省錢的「高效率」，以及葷素難辨的菜色，在網路引發流行。網友紛紛PO出自己做的菜色，並自嘲「我和我爸做飯真的是一個糊弄學，一個湊合學」。

▲▼做飯糊弄學。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩、搜狐四象工作室）

▲「做飯糊弄學」相關博主。（圖／翻攝自搜狐四象工作室）

據《搜狐四象工作室》報導，曾經的大陸美食博主走的是精緻詳盡路線，炒一盤麻婆豆腐都能從泡黃豆開始，然而最近美食圈「風雲突變」，從萬物自己做的極端，走向了另一個極端，即糊弄學。

幾位活躍於嗶哩嗶哩bilibili影音平台的「吃飯糊弄學」博主，憑藉葷素難辨的菜色，在一眾美食博主中有了屬於自己的固定粉絲群體和個人特色。

▲▼做飯糊弄學。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩、搜狐四象工作室）

▲「一口香雞腿」的影片。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩）

其中一位博主「一口香雞腿」便是無論剛買的蔬菜，還是吃剩的炸雞、隔夜米飯、冷凍水餃，通通都能丟進一個鍋裡煮，再加點「保命的粗糧」和蘑菇，雖然賣相像剩菜，卻能頓頓做出新創意，觀眾永遠想不到下一個扔進鍋裡的會是什麼。

靠著「糊弄」影片，「一口香雞腿」粉絲數超過6.2萬，累計播放量超過1400萬，其中《有手就會黃燜雞》的播放量超過267萬。網友紛紛笑說，「這些東西可以在我的胃裡相遇，但不能是嘴裡」、「小時候在村裡我奶奶給汪汪隊熬飯就這麼整」。

▲▼做飯糊弄學。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩、搜狐四象工作室）

▲漢堡王吃剩的雞肉做成特製飯。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩）

為何吃飯要「糊弄」呢？報導指出，最常糊弄吃飯的人群是留學生、「社畜」、「95後」、獨居者、瘦子及減肥群體，這些人在生活中要麼是工作或學業太忙沒時間做飯、要麼合租不方便做飯、要麼獨居或食量小。

報導稱，選擇「吃飯糊弄」的原因或許不是真的生性懶惰，而是基於現實原因，想省時、省力、還省錢，又想吃上一口住家飯，就只能想盡辦法「糊弄」。

ET快訊
宣布送50萬張免費機票！　香港搶海外旅客拚了
刮刮樂「爽中5000元」竟已被領過！　店家回應了
直擊／護照申辦人潮爆量！　排隊得等3.5小時
賓士GLC63阿里山狂飆！　車輪變「風火輪」冒熊熊烈火
台中刺青辣妹「躲七期大樓」被逮　爽躺畫面曝
台灣本田「CR-V、HR-V、Fit」官網最新價格曝！　最高
抓寄生帳號「會退訂Netflix？」　網友反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港3／1起將送出「50萬張免費機票」　由3家航空公司派發

女員工「請假照顧病危父」遭開除！大潤發給出1理由獲網逆風聲援

新流量密碼！陸美食圈風靡「做飯糊弄學」　博主狂吸6萬粉絲

尪外遇消失2月！一回家就喊離還提「1要求」　她冷回：你趕緊走吧

逛美術館！他把書包放燈下竟「被狂拍」　下秒拿回眾人氣炸

中4千萬大獎瞞著老婆！他「偷轉給前妻買房」被抓包　結果被告了

金融主管拚「精技」！同時約炮4女玩很大　淫亂內容曝光

陸官方再釋「跨境電商」紅利　出口商品遭退貨可申請「退稅」

20歲直播主鏟子擊殺2歲試管寶寶！吐怨恨「樓上太吵」　被重判死刑

10歲妹吃麵包「抽搐身亡」！警一查驚：店員放老鼠藥…3學生毒發

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

香港3／1起將送出「50萬張免費機票」　由3家航空公司派發

女員工「請假照顧病危父」遭開除！大潤發給出1理由獲網逆風聲援

新流量密碼！陸美食圈風靡「做飯糊弄學」　博主狂吸6萬粉絲

尪外遇消失2月！一回家就喊離還提「1要求」　她冷回：你趕緊走吧

逛美術館！他把書包放燈下竟「被狂拍」　下秒拿回眾人氣炸

中4千萬大獎瞞著老婆！他「偷轉給前妻買房」被抓包　結果被告了

金融主管拚「精技」！同時約炮4女玩很大　淫亂內容曝光

陸官方再釋「跨境電商」紅利　出口商品遭退貨可申請「退稅」

20歲直播主鏟子擊殺2歲試管寶寶！吐怨恨「樓上太吵」　被重判死刑

10歲妹吃麵包「抽搐身亡」！警一查驚：店員放老鼠藥…3學生毒發

獨／雲豹「小蟲」威廉斯離隊　將轉戰菲律賓PBA黑水菁英

台語百年歌曲重量級歌手桃園開唱　即日起開放免費索票

年後搶客！50樓Cafe推北海岸現流魚吃到飽　晶華祭出宮崎美食

電動三輪車買9天電池突爆炸起火　阿嬤燒傷住院26天不治！

大腸癌末期！8旬翁「照顧中風妻多年」累了　勒死她後輕生

飛機急墜20層樓高！空姐「被甩來甩去」摔斷骨　恐怖亂流嚇哭旅客

把動物園當自家超市！園長偷4山羊　煮「派對大餐」和員工吃下肚

PS5現貨不加價台北電玩展開賣⋯首日存貨足堆過半　要買還來得及

頂著「台大學霸」光環　藍翊誠感受職棒等級的不同

房價基期低　一數據證基隆房市買氣不減反增

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

官方定調「15歲高中生之死」為自殺　錄音筆2段留言成鐵證

男醫PO「檢查女病患下體」舉報者接來電嚇傻

初四相親初八閃婚　小倆口：快狠準解決

金融主管同時約炮4女　淫亂內容曝光

11歲少女擺攤　賣玩具13天賺4.4萬

胡鑫宇輕生生前悲吐最後一段話！錄音筆內容曝光

13歲妹長出丁丁成陰陽人　醫驚：和成年男性一樣

五星酒店「直播客人泡溫泉」　負責人回應：拍不清臉

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

10歲妹吃麵包口吐白沫亡！警一查驚：店員放老鼠藥

陸客被要求一旁站著填完表再排隊 痛罵港地勤講廣東話「歧視內地人」

陸盼兩岸航線恢復　可優先考慮廣州等16個航點

直播主「鏟子擊殺」2歲試管寶寶

幼稚園妹誤寫小1哥寒假作業！百萬人驚：全答對

更多熱門

相關新聞

東森受邀參加12/19亞洲新媒體高峰會

東森受邀參加12/19亞洲新媒體高峰會

新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦，台灣內容產業的年度盛會《2022亞洲新媒體高峰會》，規劃於12月19日、20日在台北晶華酒店舉行。已經連續舉辦四屆「亞洲新媒體高峰會」，本屆主題RESET，將以兩天的論壇討論，聚焦四大主題展開：「動戰局Reshuffle、準策略Research、多變現Revenue、新經典Replay」，高達23場專題演講與對談，將涵蓋串流媒體、IP孵育、韓流分析、內容變現、數據解讀、國際出海、台劇復興、數位與實體經營等最新話題，全方位解析新媒體產業的未來趨勢。

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

3.4萬買大白鯊燒烤！百萬網美被抓

3.4萬買大白鯊燒烤！百萬網美被抓

bilibili虧損擴大　估下半年好轉

bilibili虧損擴大　估下半年好轉

SEC再把88家中企納入下市風險名單！京東、bilibili入列

SEC再把88家中企納入下市風險名單！京東、bilibili入列

關鍵字：

做飯糊弄學吃飯糊弄學美食博主大陸美食自媒體嗶哩嗶哩

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨居母猿產子　動物園急追生父

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

李玟爆11年婚變「2繼女也跟她翻臉」！傷人原因被挖

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面