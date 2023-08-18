民進黨陷能源政策信任危機　網路數據曝她是「豬隊友」

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委賴品妤日前針對國民黨總統參選人侯友宜重啟核四政策，狠批「是要重啟個屁」，結果侯友宜陣營質疑，賴品妤猛攻核能政策是因擋到家族財路，更揭露賴父賴勁麟身兼雲豹能源董事長以及多家能源公司董事，若非大股東就是「大門神」，也使得賴品妤遭戲稱「雲豹小公主」。台灣議題研究中心（TPOC）透過Quickseek 快析輿情資料庫分析，發現近日賴品妤的討論熱度大幅提升，不過絕大多數是負面聲量，成為了民進黨的「豬隊友」。

▲台灣議題研究中心分析2/17至8/16民進黨立委賴品妤網路聲量圖。（圖／台灣議題研究中心翻拍）

台灣議題研究中心（TPOC）透過Quickseek 快析輿情資料庫分析，蒐集2月17日至8月16日間，賴品妤的網路聲量輿情數據，分析結果顯示，賴品妤在「雲豹事件」前聲量表現慘淡，平均每日僅約270則左右，然而，事件發生以來，單日聲量曾一度來到2.4萬則的高峰，相差將近百倍。

報告中也指出，賴品妤在8月初，因網紅「館長」陳之漢，將她cosplay 的興趣與「物化動漫」劃上等號，引發網路論戰，是此波聲量的起始點，到了8月9日又因開記者會怒嗆侯友宜重啟核四政策是「重啟個屁」，反被侯友宜競辦酸「擔心擋財路？」導致接連8天的「雲豹小公主」論戰全面發酵，「每天的聲量總數幾乎都超過萬則」。

整體而言，報告也認為，賴品妤當前高達77％的負面聲量，連帶也使民進黨的能源政策遭受大眾質疑，認為執政黨的能源政策，是為新潮流的賴勁麟所生，賴勁麟除了是雲豹能源的董事長外，還身兼多家公司的董座，更被翻出過去雲豹能源的政治獻金流向多為民進黨。

報告點出，民進黨近10天的網路負面聲量逼近20萬則，其中跟賴品妤、賴勁麟、雲豹能源有關的就佔了超過4.1萬則，佔比約21％。報告形容，顯示賴品妤在此波爭議中，成為了民進黨的「豬隊友」。