台南郭綜合醫院前閃光號誌　李啟維建議調整三色運作

記者林東良／台南報導▲台南市民生路郭綜合醫院前面的閃光號誌路口，因為機、汽車駕駛人未依規定減速禮讓行人，導致被開罰6千元紅單，李啟維建議交通局，應開啟號誌三色運作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

網路流傳，位於台南市民生路郭綜合醫院前面的閃光號誌路口，因為機、汽車駕駛人未依規定減速禮讓行人，導致被開罰6千元紅單，雖經相關單位澄清，但已引起社會議論，台南市議員李啟維建議交通局，應開啟號誌三色運作，讓原先規劃行人安全通行的需求達到效果，亦可避免再有駕駛人一時疏忽，被開單受罰。

交通局表示，該處號誌為台南縣市合併前設置，主要為方便就診民眾通行需求，呼籲駕駛人行經路口減速慢行，並表示將號誌管制調整納入研議辦理，後續視民生路郭綜合醫院前閃光號誌路口行人通行情形及需求，調整三色運作時段，規劃與前後路口（西門路口、國華街口）號誌同步運行，離峰時段在恢復閃光號誌，兼顧行人通行需求與行車安全。

李啟維議員表示，這段時間因為有民眾在上述地點被開單，網路散播造成人心惶惶，加上有很多市民朋友的建議，特別藉此表示關心，針對民眾的需求該路口號誌如果調整時段性三色運作，不管行人安全或汽機車駕駛將更容易分辨遵守！