花蓮龍鬚菜、扁蒲受災損現金救助每公頃4萬1千 　8／18至28止

▲吉安鄉龍鬚菜災損面積49公頃、損害程度25%。 。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府持續關注杜蘇芮颱風過後對於農作物遲發性的影響，8月9日邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署現勘吉安鄉龍鬚菜及扁蒲等受災情形，經勘災小組現地勘查，吉安鄉龍鬚菜部分田區葉片萎凋、黃化，藤蔓枯死；扁蒲也出現葉片萎凋，部分藤蔓枯死，果實發生落果等受災情況。

花蓮縣長徐榛蔚關心縣內農友及農作物生長情形，為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，經縣府向農業部爭取，農業部已於8月17日公告吉安鄉龍鬚菜、扁蒲為辦理杜蘇芮颱風農業天然災害現金救助區域及項目。

▲扁蒲被害面積0.33公頃、損害程度30%，均已達現金救助啟動標準。

受災農友可自8月18日起至8月28日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處長陳淑雯說明，吉安鄉受損「龍鬚菜、扁蒲」救助額度每公頃為4萬1千元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

縣長徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至8月28日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，請各公所注意轄區時令作物生長情況，倘有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報縣府。