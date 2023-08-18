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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘喊話藍白要合作　王定宇嘲：是「挺貪汙大聯盟」！

▲鴻海創辦人郭台銘出席主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘出席主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨（17日）出席「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」時喊話，要邀請國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲，一起坐下來喝咖啡，並以「三隻小豬」的故事為背景，表示當前在野陣營，應好好商討主流民意大聯盟的整合問題，才有可能對抗「大野狼」賴清德。民進黨立委王定宇昨（17日）於臉書發文直呼，根本就是整合成「挺貪汙大聯盟吧！」

王定宇表示，慣老闆和一群黑金牛鬼神蛇一起說，賴清德是大野狼？還要下架他？這是在說笑話嗎！王定宇接著狠酸郭台銘，民調第四名的人，出面邀請民調第二、第三名的參選人喝咖啡，還想要整合二、三名，真的以為「鈔能力」無敵嗎！

王定宇認為，這個聯盟的自己人，即便人證、物證確鑿，已經被檢察官起訴的，都還可以聲援力挺、喊無罪推定。若不是這個聯盟的，不用證據、沒有案件、沒被起訴，都可以直接有罪推定！直呼這一群根本就是挺貪污大聯盟吧！

而王定宇今（18日）又在臉書接續發言表示，賴清德當然不是大野狼，至於郭、侯、柯三人是不是三隻小豬，我們就不得而知了！王定宇還直言，至於大野狼到底是誰？不管是剛被貪污起訴的高虹安，或是這幾個身邊的地方派系家族，查看看有沒有貪汙、槍砲、組織犯罪等各類前科，應該就知道了！

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