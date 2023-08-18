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快訊／好市多起司又出包！Sonoma精選乾酪綜合包　驗出致癌物需回收

記者洪巧藍／台北報導

好市多起司又出包！食品藥物管理署今（18）日公布，後市場稽查發現好市多1批「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出屬於一級致癌物的國內禁用農藥環氧乙烷，該產品有效日期至2023年10月19日，同批號共進口2,120包，售出94包，已經要求好市多進行召回，產品必需下架銷毀。

▲▼「Sonoma精選乾酪綜合包」產品照片。（圖／食藥署提供）

▲「Sonoma精選乾酪綜合包」產品照片。（圖／食藥署提供）

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食藥署副署長林金富說明，本案也是在邊境先查出違規後進行後市場稽查發現問題，好市多8月7日向食品藥物管理署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」1批(產地：美國，規格：910公克/包) 」經檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide, EtO）與規定不符，該批產品即管制輸入，並依據食品及相關產品輸入查驗辦法，對該公司同產地、同貨品分類號列之產品從加強抽批提高為逐批查驗。

食藥署8月8日即責成高雄市政府衛生局執行後市場查核，現場抽驗尚在效期內同品項產品4件，經檢驗結果，3件未檢出，1件(有效日期：2023.10.19)檢出環氧乙烷0.2 mg/kg (標準為不得檢出)；查前述經檢出環氧乙烷之產品總計進口2,120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2,021包，衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。

食品檢出殘留農藥含量超過安全容許量者，係涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，違規產品依同法第52條應予沒入銷毀，本案將由高雄市政府衛生局後續依法處辦。另日前好市多進口「油漬摩佐羅拉乾酪」於後市場檢出環氧乙烷一案，高雄市政府衛生局已裁罰72萬元罰鍰。

▲▼好市多「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

▲▼「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

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