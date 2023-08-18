買好市多千元牛肉…他「拿來餵狗」震驚全場！釣一票會員+1

▲原PO買好市多牛肉回家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多牛肉是不少會員必買品項，但價格不便宜，一盒至少千元起跳。有網友日前表示，他買了嫩肩里肌真空包，回家切開分裝冷凍，分成大約9份，其中2份要給狗狗當零食，做法釣出不少飼主+1。就有人羨慕直呼，「家裡缺狗嗎？」「狗都吃比我好。」「我都捨不得買來吃，真是好狗命。」

該名飼主在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，只見他買了「美國特選嫩肩里肌真空包」，重量約3公斤，1公斤單價399元，這一包的價格則要1222元，「切開來，分裝冷凍，兩片切丁，食物乾燥機烘乾，給狗子當零嘴。」

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▲原PO分了兩片給毛孩。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光，看到原PO居然拿好市多牛肉給寵物當零食，許多網友都傻了、羨慕直呼，「看到你PO的文，我才知道我比狗不如」、「我連狗都不如」、「狗狗好幸福！」「原來我都跟狗狗搶食物。」

還有人開玩笑求餵食，「請問還有缺狗嗎？我想把我本人送養到版主家」、「這邊排隊可以嗎？應徵狗的位子」、「我比較可憐，不要和我爭。我不會吵，而且自己上廁所」、「你家還欠狗兒嗎？我可不可以報名？」

不過，其實很多飼主也會這樣做，「我們是雞胸肉切片烘乾，真空密封成一袋一袋當零食，出門也很方便」、「我都買牛腱肉切片，烘乾給狗子吃，比較不油」、「我也都去買牛排回來孝敬狗狗，狗狗開心、我就開心」、「我買雞胸肉加紅蘿蔔、高麗菜，有時加花椰菜，打成泥，用擠花袋做成肉條。」