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好市多又爆毒乾酪！北市急查北投、內湖2分店「342包流入市面」

▲▼Sonoma精選乾酪綜合包驗出禁用農藥環氧乙烷，北市衛生局立即派員前往好市多內湖店及北投店進行查核。（圖／北市衛生局提供）

▲Sonoma精選乾酪綜合包驗出禁用農藥環氧乙烷，北市衛生局立即派員前往好市多內湖店及北投店進行查核。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

好市多起司又出包！食品藥物管理署今（18）日公布自美國輸入的「Sonoma精選乾酪綜合包」，檢出屬於致癌物的我國禁用農藥環氧乙烷。北市衛生局立即派員前往內湖、北投2分店進行查核，結果問題產品總計進貨500包，其中342包流入市面，會由業者進行追回通知，另庫存158包已經完成下架，將依規定辦理銷毀。

食藥署副署長林金富今（18）日說明，好市多8月7日向食品藥物管理署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」1批(產地：美國，規格：910公克/包) 」經檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide, EtO）與規定不符，隔日即責成高雄市政府衛生局執行後市場查核，結果發現1批(有效日期：2023.10.19)檢出環氧乙烷0.2 mg/kg (標準為不得檢出)，應進行下架回收。

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▲▼好市多「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

▲好市多「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

北市衛生局食藥科科長陳怡婷晚間說明，今日已派員前往本市好市多內湖店及北投店進行查核，現場架上已經沒有販售，但違規產品於5月20日進貨共計500包(計455公斤)，庫存下架計158包(計143.78公斤)；也就是說有342包已經售出。北市衛生局已輔導分店業者落實自主管理以維護市民健康，日後依規定辦理產品銷毀事宜。

北市衛生局也說明退貨機制，業者今(18)日開始通知會員辦理退貨及後續退貨機制，召回產品區間為112年5月19日至112年8月8日曾購買之消費者，消費者退回產品將與貨架上商品作區隔。

食藥署表示，目前各分店還在陸續回報進貨、下架狀況，最新統計數量預計下周三進行公布說明。

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